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Uraloğlu, ilk yerli emici tarama gemisi UAB MAVİ VATAN'ın suya indirildiğini bildirdi

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Uraloğlu, ilk yerli emici tarama gemisi UAB MAVİ VATAN'ın suya indirildiğini bildirdi
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Bakan Uraloğlu, Türk tersanelerinde ilk kez yerli tasarımla inşa edilen emici özellikli tarama gemisi UAB MAVİ VATAN'ın suya indirildiğini bildirdi. 10 Nisan 2025'te ilk blok kaynağı yapılan gemi, birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli tasarımla Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli tarama gemisi UAB MAVİ VATAN'ın suya indirildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli tasarımla Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli tarama gemisi UAB MAVİ VATAN'ın suya indirildiğini bildirdi. Uraloğlu, 10 Nisan 2025 tarihinde ilk blok kaynağı yapılan geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınacağını açıkladı.

Türk tersanelerinde bir ilk

Bakan Uraloğlu, UAB MAVİ VATAN'ın inşa sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "10 Nisan 2025 tarihinde ilk blok kaynağını yaptığımız yeni tip emici deniz dibi tarama gemimiz UAB MAVİ VATAN'ı suya indirdik. Yerli dizaynımızla Türk tersanelerinde ilk kez emici özellikli tarama gemisi inşa ettik" ifadelerini kullandı.

85 metre boy, 2 bin metreküp kapasite

UAB MAVİ VATAN'ın teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Gemimiz 85 metre boya, 20 metre tarama derinliğine ve 2 bin metreküp kapasiteye sahip. Özellikle körfezlerimizdeki tarama ve temizlik çalışmalarını Bakanlığımıza ait kendi milli gemimizle gerçekleştirebileceğiz" dedi.

Seyir halindeyken tarama yapabilecek

Geminin tam otomasyon özelliğine dikkati çeken Uraloğlu, "UAB MAVİ VATAN, tam otomasyon özelliği sayesinde seyir halindeyken de tarama yapabilecek. Gemimizi birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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