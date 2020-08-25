Hande Katipoğlu kimdir? Hande Katipoğlu kaç yaşında, nereli?

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HANDE KATİPOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Mart 1982

Kaç yaşında: 38yaşında

Boy: 1,7 m

Eğitim: Süleyman Demirel Üniversitesi

Meslek: Oyuncu

Hande Kâtipoğlu, (d. 13 Mart 1982), Türk sinema ve tiyatro oyuncusu.

Televizyon dizilerinde canlandırmış olduğu çekici ve aptal sarışın rolleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Özellikle Yahşi Cazibe'deki "Simge" karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu; sonraki yıllarda sinema ve tiyatroda önemli gişe başarıları kazanmış yapımlarda rol almıştır.

Bilfen Kolejinden mezun olduktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yüksek eğitim hayatına başlamış; ancak, yalnızca bir yıl sonra eğitimini yarım bırakarak İstanbul'a dönmüş ve TÜRVAK Sinema/TV Eğitim Merkezi Sunuculuk Bölümü'nden mezun olmuştur.

KARİYERİ

2002 yılında Katipoğlu; Hülya Avşar, Tuba Büyüküstün, Nil Erkoçlar ve Yasemin Ergene ile beraber Molped reklamında oynamıştır. 2004 yılında Bambaşka Biri adlı programda sunuculuk yapan oyuncu,2005 ve 2006 yıllarında 3 farklı dizide oynamış, özellikle Deli Dolu dizisindeki Gülin karakteri ile dikkat çekmiştir. Ancak, asıl çıkışını 2010 yılında Yahşi Cazibe dizisinde canlandırdığı karakterle yapmış; ve dizinin başarısı ile birlikte karakterdeki abartılı ve yaratıcı oyunculuğu sayesinde tüm Türkiye ve dizinin yayımlandığı Azerbaycan'da tanınmıştır. Oyuncu, "Simge" karakteri ile 2011 yılı "En iyi komedi Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünün de sahibi olmuştur.

2012 yazında Yahşi Cazibe'nin 92. bölüm sonunda final yapması sonrasında senaristliğini Gani Müjde'nin yaptığı, Pis Yedili dizisinde "Nevriye Kaçak" rolüyle ekranlarda başarılı bir sezon geçirmiştir. Bu dizinin 55. bölümünde projeden ayrılmış ve yine senaristliğini Gani Müjde'nin üstlendiği Harem dizisinde "Mürebbiye Bihter" rolüyle karşımıza çıkmıştır. Harem dizisinin 1. sezon sonunda beklenmedik şekilde final yapmasının ardından 2 Sugarworkz yapımı film Hayat Sana Güzel ve Arkadaşım Max' ta rol almıştır. Ah Neriman dizisindeki rolü sonrası bir süre dizi ve film çalışmalarına ara vermiş; Kızlar ve Anneleri ve Elimin Lezzeti adlı yarışma programlarında sunuculuk görevini üstlenmiştir. Ancak her iki yapım da uzun soluklu devam etmemiştir. Ayrıca, yine bu dönemde Aşka olan Meylim Senin Yüzünden isimli tiyatro oyununda rol almıştır.

2016 yılı ile birlikte yaklaşık 2 yıl ara verdiği dizi ve film çalışmalarına geri dönmüş ve Çakallarla Dans serisinin 4. filminde "Tavşan Zeynep" karakteri ile izleyicinin beğenisini kazanmıştır. Bu film sonrası sinema, ve tiyatro çalışmalarını yoğunlaştırmış ve özellikle İrfan Kangı ile birlikte baş rolü paylaştığı "Her Aşk Biraz Komiktir" oyunu ile tiyatro sahnesinde de başarılı bir dönem geçirmiştir. Bu oyundaki rolü ile 2017 yılı Yeni Tiyatro Dergisi Komedi/Müzikal dalında yılın en iyi kadın oyuncusu seçilmiştir. 2018 yılı oyuncu için yeni bir kariyer çıkış yılı olmuştur. Türkiye genelinde önemli bir seyirci kitlesine ulaşan ve olumlu eleştiriler alan tiyatro oyununun sona ermesinin ardından, ardı ardına Benden Bu Kadar ve Ağlak Arif isimli TV filmlerinde başrol oynamış ve ayrıca gişe konusunda başarısını tekrar eden Çakallarla Dans serisinin 5. filminde rol almıştır.

Sanatçının rol aldığı yine iddialı bir yapım olan "Hababam Sınıfı Yeniden" filminin çekimleri 2018'in son aylarında tamamlanmıştır. Son olarak Jet Sosyete dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.