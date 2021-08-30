Hande Erçel'den dikkat çeken Sitare Akbaş hamlesi
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Hande Erçel'den dikkat çeken Sitare Akbaş hamlesi

Hande Erçel'den dikkat çeken Sitare Akbaş hamlesi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hande Erçel, eski aşkı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan rol arkadaşı Sitare Akbaş'ı sildi. Ünlü oyuncunun ardından Akbaş'tan da karşı hamle geldi.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor. Çift, iki hafta önce Etiler'de objektiflere yansımıştı. Erçel'in bu birlikteliğe ne tepki vereceği merak konusu olmuştu.

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile mutlu birlikteliği süren Hande Erçel'den sürpriz hamle geldi. Erçel, eski aşkı ile aşk yaşayan yakın dostu Akbaş'ı sosyal medyada takipten çıktı. Ünlü oyuncunun ardından Sitare Akbaş'tan da karşı hamle geldi. Akbaş da Erçel'i Instagram'dan silerek, aralarındaki bağların koptuğunu gözler önüne serdi. Şarkıcı Murat Dalkılıç, iki hafta önce sevgilisi Sitare Akbaş ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Birçok kez gazetecilerin ilişkisi hakkındaki sorularına sitem eden 38 yaşındaki Dalkılıç, suskunluğunu korumuştu. Akbaş ise muhabirlerin, "Arkadaşınız Hande Erçel ile aranızın açıldığı doğru mu?" sorusuna gülümsemek ile yetinmişti. İkili, ardından araçlarına binerek, hızla gözlerden kaybolmuştu.

Hande Erçel'den dikkat çeken Sitare Akbaş hamlesi

Kaynak: Snob Magazin

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