Hande Çinkitaş kimdir? Hande Çinkitaş neden öldürülmüş? Hande Çinkitaş'ın katili bulundu mu?

2001 yılında işlenen Hande Çinkitaş, gündemden düşmeyen konulardan biri olmaya devam ediyor. Yapılan DNA incelemesi sonrası katil zanlısının belirlenmesiyle 2020 yılında yeniden gündeme geldi.

Hande Çinkitaş'ın hayatını kaybetmesi gündeme gelen konulardan biri olmaya devam ediyor. 19 yıl sonra yeniden gündeme gelen cinayetin detayları haberimizde...

HANDE ÇİNKİTAŞ KİMDİR?

Ortaokul öğrencisi olan Hande Çinkitaş 12 yaşındayken 4 Ocak 2001 tarihinde hayatını kaybetti. İstanbul İçerenköy'deki evlerinde öldürüldü.

HANDE ÇİNKİTAŞ NEDEN ÖLDÜRÜLMÜŞ?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yeni müdürün gelmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan ekip, faili meçhul dosyaları tozlu raflardan indirdi. Hande Çinkitaş dosyasını inceleyen ekibin ilk dikkatini çeken, baba ve üvey annenin tanık olarak ifadelerine başvurulmasıydı. İfadelerde babanın çelişkili bilgiler verdiği görüldü.

Polis, baba ve üvey annenin cep telefonu HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Baba ifadelerine göre, olay günü evden çıktıktan sonra Küçükbakkalköy İcra Müdürlüğündeki bir arkadaşına gitmişti. Üvey anne ise çocuğunu hastaneye götürmüş, asker muayenesi olduğu için muayene ettirememiş, ameliyat olan kız kardeşinin evine gitmişti. HTS incelemesinde, babanın "Gittim" dediği yerlerden sinyal alınamadı. Telefonu ev ve işyeri yakınından sinyal veriyordu. Baldızını ve kızını telefonla aradığını söylemişti ama kayıtlarda çıkmadı.

Nezih Çinkitaş, icra müdürlüğündeki arkadaşının adını da hatırlamadı. Üvey annenin gittiğini söylediği Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde asker muayenesi yapılmamıştı. Ameliyat olduğunu söylediği kızkardeşi ile ilgili hastane kaydına rastlanmadı. Gittiğini söylediği yerlerde, HTS kayıtlarında sinyal bulunamadı.

HANDE ÇİNKİTAŞ'IN KATİLİ BULUNDU MU?

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bütün bu çelişkileri rapor haline getirdi. 2 aylık çalışmayla hazırlanan rapor savcılığa sunuldu. Savcılık raporu incelediğinde, baba ve üvey anne hakkında gözaltı kararı verdi. Emniyet'te baba 8 saat, üvey anne 5 saat sorgulandı. Bütün bu çelişkiler ve yeni tespitler önlerine konulduğunda, Nezih Çinkitaş, "Eşim kızımı hiç sevmezdi o yapmış olabilir", Şehnaz Çinkitaş ise "Eşim yapmış olabilir, onu döverdi" diyerek suçu birbirlerinin üzerine attı. İkisi de tutuklandı.

Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmadan önce basın açıklaması yapan öz anne Handan Yılmazer, yoğun duygular içerisinde olduğunu belirterek "20 yıldır ben bu anı bekliyorum. Çok şükür Allah'ıma. Yüce adaletine. Bu anı bana gösterdi" dedi.

Kadıköy'de 4 Ocak 2001 tarihinde 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında "Canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.