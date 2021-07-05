Hande Ataizi kimdir? Hande Ataizi kaç yaşında, nereli? Hande Ataizi biyografisi!

Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi kaç yaşında, nereli? Merak konusu oldu. Pek çok dizi ve filmde rol olan ünlü isim aynı zamanda pek çok programda da sunuculuk yapmıştır. Hem magazin camiasına düşen haberleri ile hem de kariyer hayatındaki başarısı ile gündeme sıkça gelen Hande Ataizi kimdir? Hande Ataizi kaç yaşında, nereli? Hande Ataizi mesleği nedir? Hande Ataizi hayatı ve biyografisi nedir?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında 'Mum Kokulu Kadınlar' filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla 'Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştır. Ardı ardına çektiği diziler hit ve uzun soluklu olmuştur. Peki, Hande Ataizi kimdir? Hande Ataizi kaç yaşında, nereli? Hande Ataizi mesleği nedir? Hande Ataizi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HANDE ATAİZİ KİMDİR?

Hande Ataizi (d. 2 Eylül 1973, Bursa), Türk oyuncu ve sunucudur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında 'Mum Kokulu Kadınlar' filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla 'Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştır. Ardı ardına çektiği diziler hit ve uzun soluklu olmuştur.

Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer almış ve sanat dünyasının önemli ikililerinden olmuşlardır. Ataizi, 2002'de Cem Davran'la birlikte sunduğu İki Kere Kiki programında, manken Sevda Demirel'in tokat atmasıyla yine çok uzun süre magazin gündeminde baş sırada yer almıştı.

Özellikle, estetikli burnunu gazetecilere göstermemek için bulunduğu mekânın tuvaletinden kaçmaya çalışırken görüntülenince magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. 2009 yılında bir magazin muhabirine şemsiye ile saldırması da basını meşgul etmişti.

Sinema ve dizilerdeki oyunculuğunun yanı sıra pek çok televizyon gösterisinin de sunuculuğunu yapmıştır. Özel Hayatlar adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile oynamıştır.

Bir dönem, TNT'de yayınlanan Dest-i İzdivaç'ı sunmuştur. 2012 yılında Star'da yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada da jüri üyeliği yapmıştır.

DİZİLERİ VE PROGRAMLARI

1993 - Yaz Evi

1995 - Sahte Dünyalar

1996 - Kaldırım Çiçeği

1997 - Hande ile Açık Açık

1998 - Ruhsar Ruhsar

1998 - Böyle Mi Olacaktı

1999 - Yüzleşme

2000 - Hande Ataizi Şov

2001 - İki Kere Kiki

2002 - Anne Babamla Evlensene

2002 - Vaka-i Zaptiye

2002 - Bayanlar Baylar

2003 - Estağfurullah Yokuşu

2004 - Melekler Adası Zinnur/Şerbet/Alev

2005 - Hande Ataizi ile En Çekici

2006 - Sev Kardeşim

2006 - Bunu Yayında Söyle

2006 - Showtime

2007 - Buzda Dans

2007 - Kara Duvak

2008 - Ece

2008 - Eşimle Başım Dertte

2009 - Yaş 15

2010 - Karışık Aile

2011 - Dest-i İzdivaç

2011 - İzdivaç

2012 - Benzemez Kimse Sana

2013 - Altındağlı

2015 - En Sevdiğim 3 Şarkı

2015 - Hayat Mucizelere Gebe

2021 - Camdaki Kız