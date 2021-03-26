Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu

Araç içerisinde uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntüler yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu'nun danışmanı olduğu iddialarını yalanlayan AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir" dedi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, lüks bir araç içerisinde uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu iddia edilmişti.

HAMZA DAĞ'DAN YALANLAMA

Bu iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Hamza Dağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız" sözlerine yer verdi.

İşte Hamza Dağ'ın o paylaşımı;

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EN HASSAS OLDUĞUMUZ KONULARDAN BİRİDİR"

Dağ, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele en hassas olduğumuz konulardan biridir. Bu konudaki mücadeleyi siyasi ayrım gözetmeksizin hepimiz birlikte yapmalıyız. Tüm gençlerimizi bu illetten kurtarmaya var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz."

GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, lüks aracının içinde kokain çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılan Kürşat Ayvatoğlu'nun gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı maddeleri kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

AK PARTİ GENEL BAŞKANI YARDIMCISI: PARTİMİZLE İLİŞKİSİ KESİLMİŞTİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de Kürşat Ayvatoğlu'nun partiyle ilişiğini kestiklerini duyurdu. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Demiröz, "Dün akşam kabul edilemez video ile ortaya çıkan ve büro personeli olarak görev yapan şahsın partimizle ilişiği kesilmiştir. Türk aile yapısıyla, milli ve manevi değerlerimizle tamamen zır görüntüler bizleri derinden yaralamış, söz konusu şahıs hakkında içişleri bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yasal işlem başlatılmış olup, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da uyuşturucu bağımlılığı konusunda sürece müdahil olmuştur. Söz konusu görüntülerle partimizi yaralamak ve yıpratmak isteyenler bilmelidir ki partimizi manevi ve ahlaki değerlerimizle yan yana durmayan hiçbir eyleme ve kişiye müsamahası yoktur." ifadelerini kullandı.