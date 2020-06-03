Hamza Barry kimdir? Hamza Barry kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı futbolcu Hamza Barry'nin hayatı!

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HAMZA BARRY KİMDİR?

HAMZA olarak bilinen Hamza Barry (15 Ekim 1994'te Gambiya'da doğdu), orta saha oyuncusu olarak oynadığı Hajduk Split için oynayan bir Gambiya profesyonel futbolcudur.

Yerli taraf Gambiya Limanları Otoritesi için oynadıktan sonra Barry, 2013'te Malta tarafı Valletta'ya katıldı. 18 Ağustos 2013'te Barry, Valletta'yı ilk kez 90 dakika boyunca Mosta'ya karşı 2-1 galibiyetle kazandı. Birkaç hafta sonra Barry, Valletta'nın ikinci golünü Hibernyalılara karşı 3-2 mağlubiyetle ilk Valletta golünü attı. 2014–15 kampanyasında Barry, yirmi sekiz lig maçında on iki kez gol atmaya devam etti ve dört farklı takıma karşı bir destek buldu; Pietà Hotspurs, Qormi, Sliema Wanderers ve Tarxien Rainbows. 2014/15 sezonunun sonunda Hamza, Malta FA tarafından yılın en iyi genç oyuncusu seçildi.

1 Temmuz 2015'te, Valletta ile etkilendikten sonra Barry, Malta'daki yeni bir anlaşmayı reddettikten sonra bir yıllık anlaşmayla Kıbrıs Rum tarafı Apollon Limassol'a katıldı.

HAMZA BARRY

14 Ağustos 2015 tarihinde Barry, İsrail Premier Ligi tarafı Maccabi Netanya'ya borç olarak gönderildi.22 Ağustos 2015'te Barry Maccabi Netanya'yı ilk 90 dakikasında Maccabi Petah Tikva'ya karşı 1-0 mağlubiyetle attı.12 Eylül 2015'te Barry Maccabi Netanya için ilk golünü Hapoel Tel Aviv'e karşı 1–1 berabere kaldı ve Maccabi'nin ekolayzırının 58. dakikasında gol attı.Maccabi Netanya'nın kampanyaya kötü başlaması nedeniyle, ana kulüp Apollon Limassol, Hapoel Tel Aviv'e akılda tutularak Barry'nin kredisini feshetti. Yirmi bir kez başladıktan ve Maccabi Netanya için iki kez gol attıktan sonra Apollon Limassol'e döndü.

3 Şubat 2016'da Barry, Hapoel Tel Aviv'e 2015–16 kampanyasının geri kalanı için ödünç verildi. 7 Şubat 2016'da Barry, Hapoel Tel Aviv'e ilk kez Maccabi Tel Aviv'e 1–1 berabere kaldı ve 90. dakikayı oynadı. Barry, 30 Haziran 2016'da Kıbrıs'a dönmeden önce on bir kez daha Hapoel Tel Aviv ile çalışmaya başladı.

31 Ağustos 2016'da Barry, Hırvat takım Hajduk Split'e sezon sonunda satın alma opsiyonu ile Apollon Limassol kredisi ile katıldı. Düzenli olarak ilk takım haline gelen performansları kulüpten memnun kaldı ve Hajduk, sözleşmesini 250 000 € 'dan satın almaya karar verdi ve üç yıl daha imzaladı.