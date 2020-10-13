Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı
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Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı

13.10.2020 13:39 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:31

Aydın'da kocası tarafından defalarca darbedilen kadın, saçlarını yolan eşinden şikayetçi oldu. Cani koca savcılıkta serbest bırakılırken talihsiz kadın ailesinin ölümle tehdit edildiğini, hamileyken bile dayak yediğini söyledi. Dayakçı eş ise eşinin kendisini tahrik ettiğini söyleyerek kendisini savundu.

Aydın'ın Söke ilçesinde 7 yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi 22 yaşındaki Özlem K.'yi darp ederek tanınmayacak hale getiren, saçlarını yolan 26 yaşındaki Ü.K. şikayet üzerine gözaltına alındı. Çıkarıldığı savcılıkta serbest bırakılan Ü.K., iddiaya göre kayınvalidesini arayarak ölümle tehdit etti. Sosyal medya hesabından eşini darp ettiğini kabul eden Ü.K. "Sırf beni tahrik etmek için bana saldırdı, boğazımı sıktı, ben de vurmuş bulundum" sözleriyle kendini savundu.

"HAMİLEYKEN BİLE DÖVDÜ"

Arıcılık yapan Ü.K'nin evlendiği günden bu yana kendisine şiddet uyguladığını, hamileyken bile darp ettiğini öne süren Özlem K."Yedi yıllık evliyiz. Küçük yaşta evlendim. Evlendiğimizden itibaren beni dövmeye başladı. Alkol aldığı zamanlarda daha fazla dövüyordu. En fazla dayağı hamilelikte yedim. Daha önce bu nedenle ayrıldık. Beni yaylada çok kötü dövmüştü" diyerek eşinin her defasında kıskançlık bahanesinin ardına sığındığını söyledi.

"ANNEMİ ARAYIP 'SİZİ ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ"

Önceki gün dayak sonrası ailesine sığındığını söyleyen Özlem K., "Savcılığa gidip şikayetçi oldum. Tüm yaşadıklarımı anlattım. Gözaltına aldılar. Ardından serbest bırakılmış. Beni aradı, senin çocuklarını istemiyorum, bu çocuklara bakamam gel çocuklarını al dedi. Ardından engelledim. Annemi aramış, hepinizi öldüreceğim demiş" şeklinde konuştu.

"KIZIIMIN YÜZÜNÜ TANINMAZ HALE GETİRDİ"

Kızının 7 yıldır eşinden şiddet gördüğünü öne süren Gülay T. ise "Kızım 7 yıldır şiddet görüp bize sığınıyordu. Her defasında üç çocuğu için eşini affedip evine geri dönüyordu. Bu son olayda kızımın yüzünü tanınamaz hale getirdi. Kızımı alıp şikayetçi olduk. Serbest kaldıktan sonra beni arayıp, ne oldu beni tutuklatabildiniz mi, ne yapabildiniz diyerek tehdit etti" diyerek kızıyla birlikte korku içinde yaşadıklarını söyledi.

Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (12)
KOCANINDA HAYIRLISI: kocalarınızın kıymetini bilin.
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VATANDAŞ: Caydırıcı ceza istiyorum hukuk adamlarımız mahkeme kararı ile uzaklaştırma alıpta kanunu çiğneyenlere ağır cezalar getirmeli yoksa daha çook böyle haberler okuruz
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İSİMSİZ: Ya cani döver ceza kesilmez. Yada suçsuz insana yoldan geçen kadın beni taciz etti der istanbul sözleşmesiyle 15 yıl yer.
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