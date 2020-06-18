Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere hapis cezası
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Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere hapis cezası

Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere hapis cezası Dehşeti yaşayan kadının kocası: "Araçtan çıksaydık canımıza kast edilebilirdi" Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20'şer yıla kadar hapis cezası istenen Seyitoğlu Baklava'nın sahipleri Hasan...

18.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:33

Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere hapis cezası

Dehşeti yaşayan kadının kocası: "Araçtan çıksaydık canımıza kast edilebilirdi"

İSTANBUL - Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20'şer yıla kadar hapis cezası istenen Seyitoğlu Baklava'nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel, "hürriyeti tahdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan verilen 10 ay hapis cezası ise ertelendi.

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu teklemeyen baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, 3 ayrı suçtan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Sanıklar katılmadı

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, müşteki Yunus Emre Bahçıvan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki Yunus Emre Bahçıvan, "Şaşırarak izliyoruz. Şikayetimiz devam ediyor. Bizi yolumuzdan alıkoyan, canımıza kasteden, bize sıkıntı çıkaran ve hayatımızda hiç yaşamadığımız şeyleri bize yaşatan insanlardan şikayetçiyiz" dedi.

Bunun üzerine katılan avukatı Adem Yavuz Arslan, "İddianamede 3 suçlama var. Bu suçların sabit olduğu açıktır. Videoda net bir şekilde bu görülüyor, hareket halindeki bir aracın önü kesiliyor ve hareketi engelleniyor. Her iki şahsın da öncesinde suç geçmişleri var. Bu nedenle erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının hukuken uygulanması mümkün değildir" diye konuştu. Sanıkların avukatı Devrim Dinç, müvekkillerinin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu işlemediklerini söyleyerek, "Öncelikle Hasan Sel tarafından 'mala zarar verme' eylemi gerçekleşmiştir. Bu mala zarar verme eylemi basit niteliktedir, bu zarar giderilmiştir" dedi.

"Araçtan çıksaydık canımıza kastedilebilirdi"

Duruşmada söz alan müşteki Yunus Emre Bahçıvan, "Hürriyet istediğin zaman istediğini yapabilmektir. 34 saniye çok az gibi görünüyor. Araçtan çıkmış olsaydık canımıza kastedilebilirdi. Şu an elim ayağım titriyor. Bu meşrulaştırılmaya, normal gösterilmeye çalışılıyor. Bu hususu kabul etmiyoruz. O zaman 1 dakikanın altında hürriyeti kastedecek suçlar normal görünecektir. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Sanıklara hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'i "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapse çarptırdı. Sanıklar hakkında "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan verilen 10 ay hapis cezası verildi. 10 aylık hapis cezasını erteleyen mahkeme, sanıklar hakkında 'mala zarar verme' suçundan açılan davayı ise düşürdü.

"Normal bir şey gibi gösterilmesini anlamıyorum"

Duruşma sonrasında açıklama yapan mağdur Yunus Emre Bahçıvan, "Avukatın normal bir şey gibi göstermeye çalışmasını ben anlamıyorum. Karşı tarafın avukatı bu 34 saniyeyi "normaldir, karşı tarafı hürriyeti tahdit suçu olarak algılanmamalıdır" demesi, ben de bunu sordum. 'Hürriyet nedir?' dedim avukata. Ben istediğim zaman istediğimi yapamıyorsam, o araçtan elimi kolumu sallayarak inemiyorsam, orada onların baskını altında kalıyorsam hürriyetim kısıtlanmış demektir. Bunu söyledim. Sonucu anlamaya çalışıyorum" dedi. Avukatı Adem Yavuz Arslan ise, "Biz kararın şu yönüne bakıyoruz. Bu kişileri bir daha suç işlemekten alıkoysun, yeniden suç işleyemesin ve caydırıcı olsun. Diğer insanlara örnek olsun. Bu yönden hedefe yakın bir ceza. Ama biz şahsen karardan memnun değiliz. Üst mahkemeye itiraz hakkımızı kullanacağız" diye konuştu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Temmuz 2019 tarihinde Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan ile sanıklar arasında yol verme yüzünden tartışma çıktığı anlatılmıştı. Bir süre sonra sanıkların müştekilerin yanına yaklaştığı, araçtan inen Hasan Sel'in arabaya el ve ayaklarıyla vurarak aracın sol dikiz aynasını kırdığı, aracın ön kaputuna çıkıp tepindiği belirtilmişti.

İddianamede, Seyitoğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 5'er yıl 4'er aydan 20'şer yıla kadar hapsi istenmişti.

Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere hapis cezası

Kaynak: İHA

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