Hamile eşini aldatan ünlü oyuncuyu canlı yayında açıkladılar

Alişan'ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz hafta ünlü bir oyuncunun hamile eşini aldattığını öne sürmüştü.

Magazin dünyasına bomba gibi düşen iddia sonrası Söylemezsem Olmaz programının yorumcuları Bircan Bali ve Arto bu ismi bildikleri söyledi.

Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre; Eşini aldatan ünlü oyuncu Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci...

SOSYAL MEDYAYI SALLADILAR

Bu iddiaların paylaşıldığı Söylemezsem Olmaz programına sosyal medyada yorum yağdı. Çoğu izleyici bu iddiaya inanmazken "Hamile kadını üzmeye hakkınız yok" ve "Elinizde fotoğraf varsa ortaya çıkarın o zaman" gibi yorumlarda bulundu.

Hande Soral ve İsmail Demirci, 2017 yılında evlenmişti. Çift, erkek bebek bekliyor.