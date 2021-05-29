Son dakika... HAMİK DAĞI'NDA ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Son dakika gündem haberine göre TUNCELİ'nin Nazimiye ilçesi Hamik Dağı'nda ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

TUNCELİ'nin Nazimiye ilçesi Hamik Dağı'nda ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Nazimiye ilçesine bağlı Turnayolu köyünde, Hamik Dağı'na dün gece saatlerinde yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine, bölgeye Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. 1500 rakımlı, sarp kayaların olduğu bölgeye araçlar çıkamadı. Ekipler, köylülerin de yardımıyla yangın kontrol altına alındı. Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkun da bölgeye gelerek, ekiplere yardım edip, incelemelerde bulundu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliği, yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Nazimiye ilçesi Hamik Dağı üzerinde, bilinmeyen nedenle çıkan örtü yangınına, Nazimiye kaymakamımız koordinesinde, Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, jandarma ve yakın köylerde bulunan vatandaşlarımızla birlikte müdahale edildi. El birliğiyle yapılan müdahalede, örtü yangını kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam etmekte. Ancak bölgede devam eden şiddetli rüzgar, zaman zaman münferit alevlenmelere ve yoğun dumana sebebiyet vermekte. Ekiplerimiz bölgede olup, alanda çalışmalara devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına katkı sunan vatandaşımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı