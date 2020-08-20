Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, iki üye ülkenin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti
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Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, iki üye ülkenin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti

Dışileri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği Konseyi'nin Türkiye'yi hedef alan açıklamasına tepki göstererek, "Konsey'in, iki üye ülkesinin yönlendirmesi ve şantajlarının esiri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir" dedi.

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, iki üye ülkenin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti
20.08.2020 21:20 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:30

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün Avrupa Birliği Konseyi'nin video konferansı sonunda yapılan açıklama hakkında gelen soruya, yazılı açıklama ile cevap verdi.

Aksoy, açıklamasında "Avrupa Birliği Konseyi'nin 19 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenen video konferansı sonucunda yayımlanan açıklama, Konsey'in, iki üye ülkesinin yönlendirmesi ve şantajlarının esiri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olmalıdır. Daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, itidal çağrılarının diyalog ve işbirliğinden yana olan ülkemize değil, AB üyelik dayanışmasını istismar eden, AB'nin çıkarlarına da zarar veren, gerginliği tırmandıran asıl taraflar olan Yunanistan ve GKRY'ye yapılması gerekir. Sorunların kalıcı çözümü için, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakere edilmesi gerektiğini baştan beri vurgulayan Türkiye, haklarından vazgeçmeden kendisine doğru atılan olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Manşet

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