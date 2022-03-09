Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan'dan Kötü Haber! Snob Magazin Açıkladı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Son aylarda evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ünlü yönetmen Hamdi Alkanve oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan'dankötü haber geldi.

BOŞANMA KARARI ALDILAR

2014 yılında evlenen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan'ın anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.



Selen Görgüzel Alkan'ın, eşiyle Zekeriyaköy'de yaşadığı evden ayrıldığı da öğrenildi.

EVİ TERK ETTİ! İŞTE YENİ ADRESİ...

Selen Görgüzel Alkan, Etiler'de ev tutmuş. Ünlü oyuncu 2-3 gün içerisinde yeni evine taşınacak.

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Hamdi Alkan, boşanma soruları karşısında, "Memlekette daha önemli mevzular var" açıklamasını yapmıştı.



