Hamaslı yetkili, "Filistin direnişinin ilk ve son sözü söylediğini" belirtti
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Hamaslı yetkili, "Filistin direnişinin ilk ve son sözü söylediğini" belirtti

Hamaslı yetkili, 'Filistin direnişinin ilk ve son sözü söylediğini' belirtti
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Hamas'ın önde gelen isimlerinden Cemal et-Tavil karşılıklı ateşkesin İsrail ile çatışma tarihinde bir kilometre taşı olduğunu ve direnişin ilk ve son sözü söylediğini kanıtladığını ifade etti.

Hamas'ın önde gelen isimlerinden Cemal et-Tavil karşılıklı ateşkesin İsrail ile çatışma tarihinde bir kilometre taşı olduğunu ve direnişin ilk ve son sözü söylediğini kanıtladığını ifade etti.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Tavil, "Filistin direnişi en baştan Kudüs ve Mescid-i Aksa için uyarısını yaptı. Daha sonra İsrail tek taraflı ateşkes için çabaladı ancak bu fayda vermedi. Şimdi karşılıklı ateşkes oldu." dedi.

Tavil, "Karşılıklı ateşkes işgalle çatışma tarihinde bir kilometre taşı. Direnişin ilk ve son sözü söylediğini kanıtladı." diye konuştu.

Anlaşmanın detaylarını konuşmak için henüz erken olduğunu ve gelecek saatlerde anlaşmanın bazı detaylarının ortaya çıkacağını ifade eden Tavil, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gerçekleştirdiği saldırılara işaret ederek ateşkesin bu konuyu kapsaması gerektiğini vurguladı.

İsrail ile Hamas, vardıkları ateşkes anlaşmasının bu gece yerel saatle 02.00'de yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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