Hamas'tan İsrail'in 10 Filistinliyi katlettiği saldırıya misilleme! Tel Aviv yanıyor
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in gece saatlerindeki saldırısının ardından aynı aileden 10 kişinin ölümüne misilleme olarak Tel Aviv'in hedef alındığını duyurdu. Şehre düşen roketler sonrasında Tel Aviv'den siren sesleri yükseldi.
İsrail'in sivil ayrımı yapmaksızın Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılara Hamas'tan roketlerle cevap veriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in gece saatlerinde aynı aileden 10 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırısına misilleme yapıldığını açıkladı.
SİREN SESLERİ DUYULDU
Bu açıklamanın ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu. Bölgeden gelen görüntülerde, roketlerin düştüğü noktalarda yangın çıktığı görülüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı