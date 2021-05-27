Hamas: İsrail'in ihlallerini soruşturmak üzere uluslararası komisyon kurulması doğru bir adım

Hamas, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmesini "doğru bir adım olarak" nitelendirdi.

Hamas, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmesini "doğru bir adım olarak" nitelendirdi.

Hamas yöneticilerinden Rafet Merra, BM İnsan Hakları Konseyinin söz konusu kararına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararın kabul edilmesinin "doğru yönde atılmış bir adım olduğunu" vurgulayan Merra, şu ifadeleri kullandı:

"Bu adım gerçeğe ulaşmak, Filistinlilere adalet sağlamak ve siyonist terörizmi ve işgalin sivillere karşı işlediği suçları ortaya çıkarmak içindir. İşgalciyi, Filistin halkına karşı işlediği suçlardan dolayı yargılamanın gerekliliğinin başlangıcıdır."

İsrail aleyhindeki karar tasarısı, 24 lehte, 9 aleyhte, 14 çekimser oyla kabul edildi.

Avusturya, Bulgaristan, Kamerun, Çekya, Almanya, Malawi, Marshall Adaları, İngiltere ve Uruguay tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler oldu.

İsrail'in Filistinlilere "sistematik ayrımcılık ve baskısı da" incelenecek

Kabul edilen tasarıyla, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'deki insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Tasarıya göre bağımsız soruşturma komisyonu, İnsan Hakları Konseyi Başkanı Fijili Nazhat Shameem Han tarafından atanacak ve 13 Nisan 2021'e kadar ve bu tarihten itibaren iddia edilen tüm uluslararası insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimalleri soruşturacak.

Ayrıca, ulusal, etnik, ırksal veya dini kimliğe dayalı sistematik ayrımcılık ve baskı dahil devam eden gerilimlerin, istikrarsızlığın ve çatışmaların nedenleri de mercek altına alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu