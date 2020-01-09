Hamaney'den Trump'ın yüzünde beş roketli 'kanlı tokat' fotoğrafı
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Hamaney'den Trump'ın yüzünde beş roketli 'kanlı tokat' fotoğrafı

ABD'ye askerlerine düzenlenen füze saldırısı sonrası İran dini lideri Ali Hamaney'nin resmi internet sitesinden, Başkan Donald Trump'ın yüzüne atılan "sadece bir tokat" ifadesini içeren bir fotoğraf yayınladı. Görselde Trump yüzündeki "kanlı" parmak izlerinin "füzeleri" andırması dikkat çekti

09.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:36
Hamaney'den Trump'ın yüzünde beş roketli 'kanlı tokat' fotoğrafı

ABD askerlerine düzenlenen füze saldırısı sonrası dini lideri 'nin resmi internet sitesinden, Başkan 'ın yüzüne atılan "sadece bir tokat" ifadesini içeren bir fotoğraf yayınlandı.


Görselde Trump yüzündeki "kanlı" parmak izlerinin atılan "füzeleri" andırması dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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