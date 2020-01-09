Hamaney'den Trump'ın yüzünde beş roketli 'kanlı tokat' fotoğrafı
ABD'ye askerlerine düzenlenen füze saldırısı sonrası İran dini lideri Ali Hamaney'nin resmi internet sitesinden, Başkan Donald Trump'ın yüzüne atılan "sadece bir tokat" ifadesini içeren bir fotoğraf yayınladı. Görselde Trump yüzündeki "kanlı" parmak izlerinin "füzeleri" andırması dikkat çekti
09.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:36
ABD askerlerine düzenlenen füze saldırısı sonrası İran dini lideri Ali Hamaney'nin resmi internet sitesinden, Başkan Donald Trump'ın yüzüne atılan "sadece bir tokat" ifadesini içeren bir fotoğraf yayınlandı.
Görselde Trump yüzündeki "kanlı" parmak izlerinin atılan "füzeleri" andırması dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com