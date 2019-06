Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi 12. ödülünü aldı

Eskişehir'e kazandırılan "Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi" 2019 Uluslararası Mimarlık Ödülünü kazandı.

Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi, Chicago Athenaeum tarafından düzenlenen ve jüri üyelerini her yıl farklı bir ülkenin seçkin mimarları, akademisyenleri ve mimarlık eleştirmenlerinin oluşturduğu Uluslararası Mimarlık Ödülleri'nde (International Architecture Awards), Kentsel Planlama ve Peyzaj Mimarlığı (Urban Planning and Landscape Architecture) kategorisinde ödüle layık görüldü. Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesinin on ikinci ödülü olan 2019 Uluslararası Mimarlık Ödülü için 13 Eylül 2019'da Atina'da ödül töreni yapılacak.

Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi daha önce de dünyanın en geniş kapsamlı mimari ödüllerinden birisi olan 2018 World Architecture Community Awards'ta ödül alırken, projenin aldığı diğer ödüller 2016 Dünya Mimarlık Festivalinde (World Architecture Festival) 'Tasarlanmış En İyi Kamusal Proje", Londra'da gerçekleştirilen ve Dünya'nın en iyi mimari projelerinin yarıştığı 'Leaf International Awards 2017'de "Yılın Kentsel Tasarım Projesi" ve "Yılın En İyi Geliştirme Projesi", 2017 WAN Ödülleri "Kentsel Tasarım", Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından düzenlenen 13'üncü Kent ve Yaşam Ödülleri'nde "En Başarılı Tarihsel Dönüşüm", Dubai'de düzenlenen Cityscape Global 2018 Awards'ta 'Kamusal & Kültürel Proje', New York'ta düzenlenen 2018 Dünya Mimarlık Festivali'nde (World Architecture Festival) "Yılın En İyi Kentsel Peyzaj Projesi", 2018 Archizer A+ Ödüllerinde 'Mimari ve Kentsel Dönüşüm' Kategorisi Jüri Özel Ödülü, 2019 TSMD Mimarlık Ödülleri'nde 'Yapı Ödülü', Los Angeles'te gerçekleştirilen 2019 LIT Aydınlatma Tasarımı Ödülleri'nde (LIT Lighting Design Awards) Sokak Aydınlatması Ödülü (Street Lighting Award) şeklinde sıralanıyor.

Geri dönüştürülebilir ahşap kompozit kullanılarak oluşturulan peyzaj elemanlarından, su sistemlerinden ve yoğun bitki dokusundan oluşan "yeşil yaya aksı", Odunpazarı'ndan Porsuk Nehri'ne doğru uzanan modern ve hareketli buluşma alanları oluşturuyor. Proje bu bağlantıyı kentsel ölçekte güçlendirirken, üç boyutlu topografyasıyla ziyaretçilerine kent dokusunu farklı bir bakış açısıyla deneyimlemelerini sağlıyor. Odunpazarı'nın en önemli turistik simgelerinden olan el yapımı camların gömülmesiyle oluşturan 1.2 km uzunluğundaki lineer kentsel aksı ile yerel üretimin de projenin içinde yer almasını sağlayan Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi, Odunpazarı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde tasarlanan heykellerinde yerleştirilmesiyle de kent için nitelikli bir sergi alanına dönüşüyor. Aynı zamanda projede birçok kafe alanları, çocuk oyun alanları, ve havuzlar yer alıyor, özel olarak tasarlanan aydınlatma elemanları gibi birçok fikrin projeye katılmasıyla Hamamyolu Caddesi kentsel dokuya entegre olarak, her yaştaki kent sakinine ve ziyaretçisine ev sahipliği yapıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA