Hamamlar açık mı? Hamam-sauna ve masaj salonları açık mı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler genişletildi. Alınan tedbirler arasında hamam, sauna ve masaj salonlarının faaliyetleri de bulunuyor. Peki, Hamamlar açık mı? Hamam-sauna ve masaj salonları açık mı? Hamam, masaj salonları ve saunalar kapatıldı mı? İşte detaylar…

Koronairüs önlemleri kapsamında geçtiğimiz Mart ayında faaliyetlerine ara verilen hamam, masaj salonları ve saunalar, Haziran ayında yeni normal sürecinin başlaması ile birlikte açılmıştı. Dün alınan gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda hamam, masaj salonu ve saunaların tekrar kapatılmasına karar verildi. Alınan karar, Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu.

HAMAMLAR, SAUNALAR VE YÜZME HAVUZLARI AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.

Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.

50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.

Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Söz konusu tedbirler, Salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti.

Genelgeye göre yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak.

Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek.

Gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.