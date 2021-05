Hamam ve havuzun son hali yürekleri sızlattı

Kütahya Yoncalı Kaplıcaları'nın simgesi 'Dübecikler Hamamı ve Havuzu'nun 'yenileme çalışması yapılacağı' gerekçesiyle yıllardır kapalı kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Kütahya Yoncalı Kaplıcaları'nın simgesi 'Dübecikler Hamamı ve Havuzu'nun 'yenileme çalışması yapılacağı' gerekçesiyle yıllardır kapalı kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Vatandaşlar, "Yapının adeta 'çürümeye terk edilmiş' görüntüsü, yüreklerimizi sızlatıyor" dediler.

Yoncalı Mahallesi sakinlerinden Musa Akbulut, Melih Özoruç ve Hasan Demirdöğen Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık ve İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a çağrıda bulunarak, şifa kaynağı hamam ve havuzun bir an önce tekrar halkın hizmete sunulmasını istediler.

"Yıllardır harabe halde"

Dübecikler hamam ve havuzunun sahipsiz görüntüsünün turizm bölgesi Yoncalı'ya yakışmadığını belirten Musa Akbulut, "Dübecikler, yıllardan beri Yoncalı'nın incisi olarak bilinen bir kaplıcamızdı. Maalesef 4 yıldan beri harabe vaziyette. Kimsenin uğramadığı, artık Dübecikler muhitinden kimsenin geçmediği bir yer oldu. Geceleri karanlık, ıssız, sessiz, harabe bir yer oldu artık. Buranın bir an önce faaliyete geçirilmesine, canlanmasına, eskisi gibi insanların Buradan şifa kaynağı olarak gelip faydalanmasını istiyoruz. Buradaki yüzme havuzu şu anda Yoncalı'nın hiçbir yerinde yok. O kadar büyük yüzme havuzu olan, suyunun da hemen yakınında olmasından dolayı sıcak olan bir hamamı vardı. Maalesef burası 4 yıldan beri atıl vaziyette, kimsenin ilgilenmediği alakadar olmadığı bir yer oldu. Şu an içeri baksanız her taraf yıkık, dökük. Devletin malını korumak güzelleştirmek bu kadar mı zor. Yoncalı gibi bir turizm bölgesine yakışmayan bir görüntü var burada. Gelen insanlar hep Dübecik'leri soruyor. Bizde, '4 yıldan beri kapalı, hiçbir şey yapılmıyor' diyoruz. Bizimde evimiz burada karşıda önceden sabah kalkıp mis gibi hamamımıza girerdik. Ama şimdi maalesef yok. Bir an önce yetkililerin bunu göz önüne alıp, ihaleye mi verilecek, devlet mi yapacak bunun çaresine bakılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Dübecikler Yoncalı'nın simgesi, burası olmadı mı olmaz"

Yoncalı mahallesi sakinlerinden Melih Özoruç, "Burası yıllardan beri atıl vaziyette duruyor. Ben şurada oturuyorum. Yaklaşık iki sene oldu bu şekilde duruyor. Biz esnafız iş icabı Emet, Gediz, Simav kaplıcalarına falan gidiyoruz. Oralara gidip gördüğün zaman imreniyorsun. Ama buraya gel atıl, kimse ilgilenmiyor. Bir ara ihaleye çıkmış, ihaleden bir arkadaş almış diye duyduk. Sonra pandemi patlayınca geri kaldı. Yoncalı'nın simgesi, burası olmadı mı olmaz. Ne bileyim bir çare şart. Ama bir kişiye verilir, ama belediye kendisi yapar. Özel İdareninmiş galiba burası, kendi imkanlarıyla da yapabilir. Burasının hayata geçirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Selçuklu buraya boşuna mı cami, hamam yapmış"

Dübeciklerin durumu Vali ve Belediye Başkanı'na ilettiğini kaydeden Hasan Demirdöğen, "Ben söylenecek şeyleri söyledim, ama bunu dinleyen, anlayan yok. Belediye Başkanı konuştum. Vali ile de konuştum. Bir Özel İdare amiri kaldı, bir de onunla konuşacağım. Daha olmadı mı reise kadar gideceğim. 4 senedir atıl vaziyette duruyor. Buranın değerlendirilmesi lazım, Özel İdare yapsın kendisi. Parası var, pulu var. Geçen sene Belediye Başkanı Alim Işık beye gittim. Bu sefer de vali ile konuştum, 'İhaleye verilecek' dedi. Müteahhit caymış. Caydı ise siz kendiniz yapın. Burası Yoncalı'nın incisidir. Burası yoksa Yoncalı'da yoktur. Yani önemli yerdir burası. Millet burada ne şifalar buldu. Şifalı çamur vardı. Adam el arabasıyla gelir yürüye yürüye giderdi. Yani bu kadar güzel bir yer burası. Selçuklu buraya boşuna mı cami, hamam yapmış" şeklinde konuştu.

Yoncalı'daki hamam ve havuzun harabe vaziyeti havadan da görüntülendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı