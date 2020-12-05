Halüsinasyon nedir? Halüsinasyon hangi durumlarda görülür? Halüsinasyon tedavisi nasıl yapılır?

Duyu organlarımızın gerçekte var olmayan algılamalarına halüsinasyon deniliyor. Halüsinasyonun neden olduğu ve sorunun altında yatan nedenler ise çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Halüsinasyon tedavisi ve tedavisi sonrası durumu araştıran vatandaşlar, sorularına internetten yanıt arıyor. Peki, halüsinasyon nedir?

Duyu organlarımızın gerçekte var olmayan algılamalarına halüsinasyon deniliyor. Halüsinasyonun neden olduğu ve sorunun altında yatan nedenler ise çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Halüsinasyon tedavisi ve tedavisi sonrası durumu araştıran vatandaşlar, sorularına internetten yanıt arıyor. Peki, halüsinasyon nedir? Halüsinasyon tedavisi nasıl yapılır? Halüsinasyon nedir? Halüsinasyon görme nedenleri nelerdir? Halüsinasyon hangi durumlarda görülür?...

HALÜSİNASYON NEDİR?

Halüsinasyon veya varsanı, bir duyu organını uyaran hiçbir nesne veya uyarıcı olmaksızın, sanılar almaktır.

Ruh hastalıklarında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Beş duyunun da varsanısı olabilir: görme, işitme, dokunma, koklama ve tat duyusu. Halüsinasyonlarda kişi, bir hastalığının olduğunu bilmeden, gördüğü, işittiği ve hissettiğine bütünüyle inanır. Gözlerinde bozukluk olan kişide veya migrende görülen ışık parıltıları varsanı içine girmez. Bunlarda hasta, olayın nedenini bilmektedir.

Hastanın düşünce ve fikirlerinin dışarıya aktarıldığını sanması, düşüncelerinin bir başkası tarafından biliniyormuş hissine kapılması, yabancı fikirlerin kafasına direkt olarak sokulduğunu zannetme gibi çeşitli ruhsal halüsinasyonlar da vardır.

Normal kişilerde aşırı fiziksel ve ruhsal yorgunluk, ihtiyarlık zamanında uykuya dalarken ve uyanırken görülen geometrik şekiller, gri veya renkli nesnelerin görülmesi normal olarak kabul edilir.

Ruh hastalıklarından şizofreni, psikozlar, psikonevrozlar, kısa sürede gelişen iç sıkıntısı hallerinde halüsinasyonlar sık görülür.

Parkinson hastalarında da halüsinasyon görme vakaları mevcuttur. Hastalar önceleri bunun hayali olduğunun farkında olsa da, hastalığın ilerleyen dönemlerinde gördüklerini gerçekle ayırt edemez duruma gelir.

Beynin bir kısmını veya tamamını ilgilendiren tahribatlarda, tifo, menenjit, aşırı alkol kullanımı gibi durumlarda da çeşitli halüsinasyonlar ortaya çıkabilir.

Doğal veya sentetik bileşenler olan liserjik asit dietilamid (LSD), liserjik asit amin (LSA), meskalin, psilosibin, psilobin, dimetil triptamin (DMT), salvinorum gibi maddeler halüsinasyona yol açabilmektedir. Bu maddeler bu özelliklerinden dolayı halüsinojenlerdendir.

HALÜSİNASYON TÜRLERİ NELERDİR?

Optik (görsel) halüsinasyonlar;

Çoğunlukla aslında var olmayan küçük ve hareket halindeki nesnelerin görünmesi durumunda var olur (ör. deliryum).

Akustik (işitsel) halüsinasyonlar;

Genellikle şizofrenlerde yaşanmakla beraber çoğunlukla kendilerine hakaret eden, yorum getiren veya emirler veren seslerin duyulması şeklindedir.

Gustatorik halüsinasyon;

Tat ile ilgili çeşitleri bulunmaktadır.

Diğer halüsinasyonlar;

Olfaktorik (koku ile ilgili) ve Somatik (iç organlarda hissedilen yanma veya ağrı) halüsinasyon da bulunmaktadır.

HALÜSİNASYON ŞİKAYETLERİ

Sıklıkla yanındakilerin duymadığı sesler duyma ya da görmediği görüntüleri görme şeklindedir. Bunların dışında dokunma, tat alma ve koku halüsinasyonları da görülebilmektedir.

HALÜSİNASYON BULGULARI

Halüsinasyonlarda genellikle kişi, bir hastalığının olduğunu bilmeden/düşünmeden; gördüğü, işittiği ve hissettiğine bütünüyle inanır.

HALÜSİNASYON TANISI İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Halüsinasyon bir hastalık değil bir belirtidir, psikiyatrik hastalıkların yanı sıra bazı nörolojik hastalıklar, yüksek ateş, uyuşturucu madde ve alkol kullanımlarında dagörülebilir. Tanı için mutlaka bir psikiyatri uzmanına başvurulmalı ve kişinin psikiyatrik değerlendirmesi yapılmalıdır.

TEDAVİSİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Öncelikle ilaç tedavileri uygulanmaktadır.

TEDAVİDEN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

Tedavi boyunca doktor- hasta ilişkisi oldukça önemlidir, düzenli kontroller ve önerilen ilaç tedavisinin düzenli kullanılması önemlidir.