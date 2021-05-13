Haluk Tolga İlhan kimdir? Haluk Tolga İlhan kaç yaşında?

Haluk Tolga İlhan son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Ervah-ı Ezelde eseri ile tanınan Haluk Tolga İlhan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Haluk Tolga İlhan kimdir? Haluk Tolga İlhan kaç yaşında? İlhan hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haluk Tolga İlhan son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Ervah-ı Ezelde eseri ile tanınan Haluk Tolga İlhan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Haluk Tolga İlhan kimdir? Haluk Tolga İlhan kaç yaşında? İlhan hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALUK TOLGA İLHAN KİMDİR?

Haluk Tolga İlhan 1969 yılında Ankara'da doğan Türk halk müziği ve opera sanatçısı, Grup Abdal'ın eski solisti ve iki kurucusundan biridir.

Aslen Erzurumlu olan İlhan, 1969 yılında Ankara'da doğdu. 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Opera Şan Bölümü'nden mezun olmuştur. 1992 senesinde Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde başladığı opera hayatına 2010 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne geçerek devam ettirmiştir. Saraydan Kız Kaçırma, Figaro'nun Düğünü, Yarasa, Şen Dul ve Sihirli Flüt operalarında başrolde görev almıştır. Aynı zamanda Amerika'da düzenlenen Reading Clup of Hollywood yarışmasında en iyi tenor ödülünü almıştır. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği bünyesinde vermiş olduğu şan derslerine kendi adı ile açmış olduğu Haluk Tolga İlhan Müzik Merkezi'nde devam etmektedir.

Haluk Tolga İlhan, opera sanatı dışında özellikle halk müziği çalışmaları kapsamında 6 adet albüm yayınlamıştır. Albümlerin ilki 2002 senesinde yayınlanan Dönen Dönsün Ben Dönmezem Yolumdan. İlk albümünde söyleyiş biçimi olarak opera formunu çok daha belirgin şekilde kullanan İlhan, Sabahtan Cemalin Seyran Eyledim, Gel Benim Derdime Bir Derman Eyle, Kara Yılan, Aydın Ellerinden Kara Burundan, Bize de Banaz da Pir Sultan Derler, Ben Meylimi Üç Güzele Düşürdüm gibi söz müziği kendisine ait olan ve Pir Sultan Abdal'ın eserlerinden oluşan bir albümdü.

2011 yılında Ali Ekber Kayış ile kurduğu Grup Abdal grubunda solist olarak yer alarak seslendirdiği Ervah-ı Ezelde eseri ile tanınmıştır. Dijital medyada yakalanan yüksek izlenme sayıları ve yüksek albüm tirajı ile birlikte ülke içinde ve yurtdışında konserler vermeye başlamıştır. Albümün yayınlandığı yıl Grup Abdal ile yolları ayrılan İlhan Abdal Haluk Tolga İlhan ismi ile çalışmalarına devam etti ve 2013 senesinde Çerağ-ı Aşk isimli üçüncü albümünü yayınladı.Bu albümde Aşık Mahzuni'nin Yalancısın İnanamam başta olmak üzere, Nasıl Yar Diyeyim Ben Böyle Yare, Ağ Gül Seni Camekanda Görmüşler, Karadır Kaşların Ferman Yazdırır gibi birçok sevilen esere imzasını attı. Bu albümü sırayla Hançere ve Dara Duran albümleri izledi. Albümlerinde daha çok Pir Sultan Abdal, Mahzuni Şerif, Karacaoğlan gibi ozanların eserlerini seslendiren İlhan, 2020 senesinde İbrahim Kaypakkaya için yazıp bestelediği Vartinik isimli çalışmasını paylaştı.

Son olarak 2020'nin son günlerinde Tütiye isimli yeni albümünü dinleyicileri ile buluşturdu. İlk albümlerinden farklı olarak koral formlara da yer veren İlhan, bu albümü Ruhi Su'ya ithaf etti. Turnalar Semahı, Mavla Gül Diyerek İki Göz Vermiş, Köprüden Geçti Gelin, Açılın Kapılar Şah'a Gidelim, Kağızman'a Ismarladım Nar Gele, Nesini Söyleyim Canım Efendim gibi türküler Tütiye'de yer aldı.

2011 yılında Ali Ekber Kayış ile kurduğu Grup Abdal grubunda solist olarak yer alarak Ervah-ı Ezelde albümünde yer almıştır. İlk albümün yayınlanmasının ardından iki kurucu arasında anlaşmazlık çıkması üzerine Haluk Tolga İlhan gruptan ayrılmıştır. Haluk Tolga İlhan'ın diğer üyelerden habersiz Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak Abdal adını kendi üzerine tescil ettirmesi üzerine marka hakkı için davalar açılmıştır.

2017 yılında Dâra Duran albümünü çıkarmıştır.

Albümleri

Ervah-ı Ezelde (2011)

Çerâğ-ı Aşk (2013)

Hançere (2015)

Dâra Duran (2017)

Tütiye (2020)

HALUK TOLGA İLHAN KAÇ YAŞINDA?

Haluk Tolga İlhan 1969 doğumlu olup 52 yaşındadır.