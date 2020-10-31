Haluk Sucuoğlu kimdir? Haluk Sucuoğlu mesleği ne? Haluk Sucuoğlu kaç yaşında, nereli?
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Haluk Sucuoğlu kimdir? Haluk Sucuoğlu mesleği ne? Haluk Sucuoğlu kaç yaşında, nereli?

31.10.2020 22:13 | Son Güncelleme: 31.10.2020 22:16
Haluk Sucuoğlu kimdir? Haluk Sucuoğlu mesleği ne? Haluk Sucuoğlu kaç yaşında, nereli?

Ekranlarda yorumcu kimliği ile öne çıkan Haluk Sucuoğlu hakkında Haluk Sucuoğlu kaç yaşında, nereli? Haluk Sucuoğlu kimdir? Haluk Sucuoğlu mesleği ne gibi sorular soruluyor. İşte Haluk Sucuoğlu hayatı ve biyografisi!

Dikkat çekici yorumları ile öne çıkan Haluk Sucuoğlu bilim adamı kimliği yanında yorumcu yönü de vardır. Peki, Haluk Sucuoğlu kimdir? Haluk Sucuoğlu mesleği ne? Haluk Sucuoğlu kaç yaşında, nereli?

PROF. HALUK SUCUOĞLU KİMDİR?

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve ODTÜ Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı yöneticisidir. İtalya'nın Pavia Üniversitesi Deprem Mühendisliği programının(Rose School) öğretim kadrosunda da yer almaktadır.

1995-2004 yıllarında ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanlığı, 2004-2007 yıllarında 2007 Türkiye Deprem Yönetmeliği (DBYBHY) Hazırlama Üst Komisyonu üyeliği ve 2000-2008 yıllarında Ulusal Deprem Konseyi üyeliği yapmıştır. Milli Eğitim Vakfı-Doğan Vakfı Okullar Yıkılmasın Kampanyası (2003-2004) ve Milli Eğitim Bakanlığı Yatılı Bölge Okulları Güçlendirme Programı (2006-2007) Teknik Koordinatörlüklerini yürütmüştür. İstanbul Deprem Masterplanı (2000-2002) kapsamında geliştirdiği inceleme yöntemleri 2004-2008 yıllarında Istanbul'un 6 ilçesindeki 150,000 binanın risk değerlendirmesinde uygulanmıştır. Halen Deprem Yönetmeliği Üst Komisyon üyesidir.

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği başkanıdır ve Uluslararası Deprem Mühendisliği Birliği (IAEE) nezdinde Türkiye'yitemsil etmektedir. Deprem Mühendisliği alanında çeşitli bilimsel dergilerin yayın kurulu üyesidir. 2012 Yılı Parlar Vakfı Bilim Ödülü'nü kazanmıştır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 22:16:26. #1.14#
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