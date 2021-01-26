Haluk Pekşen kimdir? Haluk Pekşen hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Haluk Pekşen kimdir? Haluk Pekşen hayatı ve biyografisi!

26.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:34
Haluk Pekşen kimdir? Haluk Pekşen hayatı ve biyografisi!

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, siyaset dünyasında sıkça konuşulmaya başlandı. Pekşen hakkında Haluk Pekşen kimdir, konusu merak edilirken Haluk Pekşen hayatı ve biyografisi araştırıldı.

Haluk Pekşen, siyaset gündemini yeni gündemi oldu. Sosyal medyada da gündem olan Haluk Pekşen hakkında Haluk Pekşen kimdir, Haluk Pekşen hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı.

HALUK PEKŞEN KİMDİR?

11 Eylül 1961'de Trabzon Yomra Yokuşlu köyünde doğan Haluk Pekşen, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

2000 yılında 'Beş Yıllık Kalkınma Plan Komisyonu' üyeliği görevine atanarak "Beş Yıllık Kalkınma Plan ve Stratejileri" ve "AB ile Mevzuat Uyumu "konularında hukuki ve idari çalışmalarda bulundu.

BANKACILIK SEKTÖRÜYLE İLGİLİ YASA ÇALIŞMALARINDA YER ALDI

2001 ekonomik krizi sonrası özellikle bankacılık sektörünün yeniden yapılanması için yapılan yasa çalışmalarında aktif olarak yer aldı.

2006 yılında Türkiye Kızılay Derneği Hukuk Müşavirliği görevini üstlenen Haluk Pekşen birçok kanun, yönetmelik ve tüzük çalışmalarında bulundu.

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE MAKALELERİ YAYIMLANDI

Çok sayıda sivil toplum örgütünün kurucu ve yöneticiliğini yaptı. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu. Havacılık, Bankacılık, Gümrük, Dış Ticaret Yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yaptı. İpekyolu Projesi (Merkez Türkiye), Eurocontrol Konvansiyonu Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı.

İngilizce bilen Pekşen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Ali Şansalan Alper Ulusoy Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Mesut Özil Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Haluk Pekşen kimdir? Haluk Pekşen hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 16:33:51. #1.16#
title