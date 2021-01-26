Haluk Pekşen kimdir? Haluk Pekşen hayatı ve biyografisi!

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HALUK PEKŞEN KİMDİR?

11 Eylül 1961'de Trabzon Yomra Yokuşlu köyünde doğan Haluk Pekşen, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

2000 yılında 'Beş Yıllık Kalkınma Plan Komisyonu' üyeliği görevine atanarak "Beş Yıllık Kalkınma Plan ve Stratejileri" ve "AB ile Mevzuat Uyumu "konularında hukuki ve idari çalışmalarda bulundu.

BANKACILIK SEKTÖRÜYLE İLGİLİ YASA ÇALIŞMALARINDA YER ALDI

2001 ekonomik krizi sonrası özellikle bankacılık sektörünün yeniden yapılanması için yapılan yasa çalışmalarında aktif olarak yer aldı.

2006 yılında Türkiye Kızılay Derneği Hukuk Müşavirliği görevini üstlenen Haluk Pekşen birçok kanun, yönetmelik ve tüzük çalışmalarında bulundu.

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE MAKALELERİ YAYIMLANDI

Çok sayıda sivil toplum örgütünün kurucu ve yöneticiliğini yaptı. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu. Havacılık, Bankacılık, Gümrük, Dış Ticaret Yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yaptı. İpekyolu Projesi (Merkez Türkiye), Eurocontrol Konvansiyonu Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı.

İngilizce bilen Pekşen, evli ve 2 çocuk babasıdır.