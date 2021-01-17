Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim
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Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim

17.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:01

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un 10. bölümüne birbirinden ünlü isimler konuk oldu. İbo Show'a katılan Haluk Levent'e ise sosyal medya üzerinden birçok tepki geldi. Levent, eleştirilere, "Ben size 'bana güvenmeyin hepinizi satarım' demiştim" ifadelerini kullandı.

İbo Show konukları gündeme bomba gibi düştü. İbo Show'da bu hafta Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır konuk oldu.

"SANA ÇOK GÜVENMİŞTİK"

Sosyal medyada ünlü isimlerin İbo Show'a katılması eleştirilirken Haluk Levent bir takipçisine yanıt verdi. Levent'e bir takipçisi "Abi sana çok güvenmiştik İbo Show'a çıkıyormuşsun" yazdı.

Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim

HALUK LEVENT'TEN ESPRİLİ YANIT

Haluk Levent ise bu yoruma esprili bir yanıt verdi. Levent, "Ben size 'bana güvenmeyin hepinizi satarım' demiştim" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim
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