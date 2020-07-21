Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine takipçilerinden özür dileyerek paylaşımını sildi.

AHBAP'ın da kurucusu olan Haluk Levent, 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeninin ormanlık alanda bulunmasından sonra yaptığı paylaşımdan dolayı takipçilerinden özür diledi.

TEPKİ ÇEKEN İFADE: YOKSA ÖLÜRSÜNÜZ

Haluk Levent, tepki çeken paylaşımında "Kızlar! Haluk abinizin tavsiyesi! İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip 'erkeğim benim' demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın. Yoksa ölürsünüz :(" ifadelerini kullanmıştı.

HALUK LEVENT ÖZÜR DİLEDİ: BAĞIŞLAYIN

Gelen tepkiler üzerine bu tweet'ini sildi ve takipçilerinden özür dileyen Haluk Levent, "Duygusal davranıp bu twiti attım. Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu twitte biraz abartmış olabilirim. Lütfen bağışlayın" açıklamasını yaptı.

İşte Haluk Levent'in o paylaşımı;