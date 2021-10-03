Haluk Levent paylaştı! Acun Ilıcalı'nın yaptığı bağışlar yerini buldu

Yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Haluk Levent, yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde SMA hastası çocukların tedavisi için televizyon programı yapacağını söyleyen Levent, derneğe yapılan bağışlarda da oldukça şeffaf.

PAYLAŞTIĞI VİDEO İLE BİLGİ VERDİ

Yapılan yardımları ve bağışçılarını sosyal medya hesabından paylaşan Levent, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın parasının nereye yardım olarak gittiği bilgisini takipçilerine verdi.

BİR KISMI YANGIN BÖLGESİNE BİR KISMI SEL BÖLGESİNE GİTTİ

Orman yangınları için pek çok ünlünün bağış yaptığı Levent paylaşımında "Sevgili Acun Ilıcalı'nın 5 milyonluk bağışının 1,5 milyonluk bölümü Fethiye ve Marmaris'e mobilya olarak gönderilmişti. Bugün de 2,5 milyonluk tutar Kastamonu, Abana ve Ayancık'ta sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim ediliyor" dedi. Acun Ilıcalı, yangından zarar gören vatandaşlar için AHBAP Derneği'ne 5 milyon TL'lik yardımda bulunmuştu.

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