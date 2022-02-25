Haluk Levent, özel bireyler için mini konser verdi

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de özel bireylerin çalıştığı Kusursuz Kafe'yi ziyaret eden şarkıcı Haluk Levent, mini konser verdi. Özel bireylerle sohbet eden Levent, bir işadamının Kusursuz Kafe'de kullanılmak üzere AHBAP Derneği'ne 100 bin TL bağış yapacağını da söyledi.

Düzce Belediyesi iştiraki olan BELTUR A.Ş. tarafından özel öğrencilerin çalışması için kurulan Kusursuz Kafe'nin özel konuğu, AHBAP Derneği Başkanı ve şarkıcı Haluk Levent oldu. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ile birlikte kafeye gelen Haluk Levent, özel bireylerle yakından ilgilendi. BELTUR A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Gönül Asuk'tan kafe ile ilgili bilgiler alan Haluk Levent, bir işadamının Kusursuz Kafe'de kullanılmak üzere AHBAP Derneği'ne 100 bin TL bağış yapacağını da söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de katıldığı ziyarette özel bireylerle keyifli anlar yaşayan Haluk Levent, kafede çalışan Oğuz Kağan'ın gitar çaldığını öğrenince hem gitarı eline aldı hem de mini konser verdi.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE