Haluk Levent'le "Yeniden" ne zaman, konusu nedir? Haluk Levent'le "Yeniden" iletişim numaraları kaçtır? Whatsapp ihbar hattı numarası - Haberler
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Haluk Levent'le "Yeniden" ne zaman, konusu nedir? Haluk Levent'le "Yeniden" iletişim numaraları kaçtır? Whatsapp ihbar hattı numarası

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Haluk Levent'le

Bugün Star TV ekranlarında Haluk Levent'le "Yeniden" canlı yayın programı olacak. Program başlamadan önce izleyiciler, Haluk Levent'le "Yeniden" konusu nedir? Haluk Levent'le "Yeniden" iletişim numaraları kaçtır? Whatsapp ihbar hattı numarası nedir? merak etti. İşte program hakkında bilgiler sizlerle...

Haluk Levent'le "Yeniden" ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Star ekranlarında çok ses getirecek sürpriz bir program başlıyor. Milyonların gönlüne taht kuran, gençlerin arkadaşı, dertlilerin sesi, Türkiye'nin Haluk Abi'si artık Star'da! Peki, Haluk Levent'le "Yeniden" ne zaman, konusu nedir? Haluk Levent'le "Yeniden" iletişim numaraları kaçtır?

Haluk Levent'le "Yeniden" programı bugün 4 Kasım Perşembe saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.

Star ekranlarında çok ses getirecek sürpriz bir program başlıyor.Milyonların gönlüne taht kuran, gençlerin arkadaşı, dertlilerin sesi, Türkiye'nin Haluk Abi'si artık Star'da! Uzun süredir yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren Haluk Levent, ilk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçerek milyonların sesi olacak. Haluk Levent'le "Yeniden" Canlı Yayınla Perşembe 20:00'de Star'da!

Fragmanda yer alan iletişim numaraları şöyle:

Haluk Levent'le 'Yeniden' ne zaman, konusu nedir? Haluk Levent'le 'Yeniden' iletişim numaraları kaçtır? Whatsapp ihbar hattı numarası

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