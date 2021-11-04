Haluk Levent'le 'Yeniden' ne zaman, konusu nedir? Haluk Levent'le 'Yeniden' iletişim numaraları kaçtır? Whatsapp ihbar hattı numarası

Haluk Levent'le "Yeniden" ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Star ekranlarında çok ses getirecek sürpriz bir program başlıyor. Milyonların gönlüne taht kuran, gençlerin arkadaşı, dertlilerin sesi, Türkiye'nin Haluk Abi'si artık Star'da! Peki, Haluk Levent'le "Yeniden" ne zaman, konusu nedir? Haluk Levent'le "Yeniden" iletişim numaraları kaçtır?

HALUK LEVENT'LE 'YENİDEN' NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Haluk Levent'le "Yeniden" programı bugün 4 Kasım Perşembe saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.

HALUK LEVENT'LE 'YENİDEN' KONUSU NEDİR?

Star ekranlarında çok ses getirecek sürpriz bir program başlıyor.Milyonların gönlüne taht kuran, gençlerin arkadaşı, dertlilerin sesi, Türkiye'nin Haluk Abi'si artık Star'da! Uzun süredir yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren Haluk Levent, ilk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçerek milyonların sesi olacak. Haluk Levent'le "Yeniden" Canlı Yayınla Perşembe 20:00'de Star'da!

HALUK LEVENT'LE 'YENİDEN' İLETİŞİM BİLGİLERİ

Fragmanda yer alan iletişim numaraları şöyle:

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