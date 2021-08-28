Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
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Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti

Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Magazin

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Haluk Levent, hayranlarını coşturdu.

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Haluk Levent, hayranlarını coşturdu. Bir sağlık çalışanı ile dans eden Levent, bazı şarkılarını da dinleyicilerinin arasında okudu.

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde Haluk Levent sahneye çıktı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran dinleyicileriyle buluşan Levent, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken Haluk Levent, bazı şarkılarını ise seyircilerin arasında dolaşarak okudu. Bu sırada hayranları da şarkıcıya eşlik etti.

Bursa'ya 28 yıldır geldiğini ve konserler verdiğini anlatan Haluk Levent, "Bursa'ya dair güzel anılarım var. Ancak Bursa Festivali'nde ilk defa sahne alıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.AHBAP organizasyonuyla ilgili yaşadığı anıları da dinleyicileriyle paylaşan Levent, bir helikopter kiralama işinde bürokrasiye takıldığını, işi çözmek için yetkili memurun eşine telefonda şarkı söylediğini anlattı. Anlattığı anılar ve destekleri için seyircilerden alkış alan Levent, 2019 yılında hayatını kaybeden kanser hastası Neslican Tay'ı da anarak, onun sevdiği bir şarkısını da söyledi.Ünlü şarkıcı ayrıca, konserde bir sağlık çalışanıyla da sahnenin önünde dans etti.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Levent, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.


Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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