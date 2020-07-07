Haluk Koç kimdir? Haluk Koç hayatı ve biyografisi!
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Haluk Koç kimdir? Haluk Koç hayatı ve biyografisi!

Siyaset dünyasının duayen isimlerinden Haluk Koç, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Haluk Koç kimdir? İşte, Haluk Koç hayatı ve biyografisi!

Haluk Koç kimdir? Haluk Koç hayatı ve biyografisi!
07.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:25

CHP'nin profesör milletvekillerinden Haluk Koç, siyasi hayatı ve kariyeri ile merak ediliyor. Tam adı Ahmet Haluk Koç olan CHP milletvekili hakkında Haluk Koç kimdir ve Haluk Koç hayatı ve biyografisi gibi konular merak ediliyor.

HALUK KOÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Ekim 1954

Kaç yaşında: 65yaşında

Nereli: İstanbul

Babasının adı Salih Zeki, annesinin adı Nezahat'tır. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Galatasaray Lisesi'nden 1973 yılında mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İç Hastalıkları Uzmanlığını ve Hematoloji Yan Dal Uzmanlığını, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ile Hematoloji Bilim Dalı'nda tamamladı. 1990'da Doçent, 1996'da Profesör oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreterliği ve Kemik İliği Transplantasyonu Alt Grup Başkanlığı görevlerini yürüttü. Avrupa Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Kongre Başkanlığı yaptı.

MİLLETVEKİLLİĞİ

Koç, ilk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun milletvekili olarak meclise girdi. 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Samsun milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Ankara 2. bölge milletvekili olarak meclise giren Koç, 22. dönemde Dönemde TBMM Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyesi, 23. dönem'de ise TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi oldu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE SÖZCÜLÜĞÜ

22 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilen 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilmesi ile dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine başladı. Fakat 3 Kasım 2010 tarihinde bu görevinden ayrılan Koç, 30 Temmuz 2012 tarihinden itibaren CHP yönetiminde Kamu Politikalarından sorumlu Genel Başkan yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerine atandı. Parti Sözcülüğü görevini 24 Ocak 2015 tarihinde Selin Sayek Böke'e devretti. Günümüzde halen Parti İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

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