Halo Infinite temalı Xbox Series X'in dudak uçuklatan Türkiye fiyatı belli oldu!
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Halo Infinite temalı Xbox Series X'in dudak uçuklatan Türkiye fiyatı belli oldu!

Halo Infinite temalı Xbox Series X'in dudak uçuklatan Türkiye fiyatı belli oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Gamescom 2021 etkinliği sırasında duyurulan Halo Infinite temalı Xbox Series X'in Türkiye pazarındaki dudak uçuklatan fiyatı belli oldu.

Xbox geçtiğimiz günlerde Forza Horizon 5 temalı kablosuz oyun kumandasını tanıtmasının ardından, dün akşam da Gamescom 2021 etkinliğinde Xbox Series X'in ilk özel tasarımlı konsolunu duyurdu.

Xbox Game Studios tarafından yayınlanan macera oyunu Halo Infinite'in, Xbox Series X temasına entegre edildiğinin duyurulması ile birlikte fiyatı da 549,99 dolar olarak belirlendi. Özel serinin Türkiye fiyatı ise kısa bir süre sonra açıklandı, ancak oyunseverler gelen habere büyük tepki gösterdi.

Halo Infinite temalı Xbox Series X'in dudak uçuklatan Türkiye fiyatı belli oldu!

Yurtdışı satışı 549,99 dolar olan konsolun, Türkiye fiyatı ise 9.999 TL. Konsolun görsel tasarımı dışında lansman versiyonuyla bir farkı olmadığını belirtelim.

Halo Infinite temalı Xbox Series X konsoluna dair tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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