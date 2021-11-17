Halo Infinite Dünya Şampiyonası etkinliğinin büyük ödülü 1 milyon dolar

343 Industries, Halo Infinite'in ilk Halo Championship Series turnuvasında Halo tarihinin en büyük ödül havuzunun yer alacağını doğruladı. Bir blog yazısında, 343 Industries, bu yılki HCS için ödül havuzunun $3.000.000 değerinde olacağı ve kitlesel fonlama ile daha da büyüyeceğini açıkladı.

Halo Dünya Şampiyonası etkinliğinin kazananları en az 1 milyon dolar ile evlerine dönecek. İşte açılış HCS'nin ödül havuzları:

Majors: $250,000

Supers/Regionals:

NA: $125,000

EU: $100,000

ANZ/MX: $50,000

Halo Dünya Şampiyonu: $1.000,000

Halo Infinite oyun içi mağaza satışlarının bir kısmı genel havuza eklenecek olduğu için HCS ödül havuzu çok daha büyük olabilir. Bu yalnızca HCS'ye özgü içerik için değil, tüm öğeler için geçerlidir.

Özellikle Regionals, Supers, Majors ve Halo Dünya Şampiyonu için tüm bölgelerde kitlesel fonlama kampanyaları olacak. Bununla birlikte değişen ödül havuzları bu şekilde olacak:

Majors: $350,000

Supers/Regionals:

NA: $175,000

EU: $135,000

ANZ/MX: $75,000

Halo Dünya Şampiyonu: 2022'de açıklanacak

Halo Championship serisi, herkesin katılabilmesi için çevrimiçi turnuvalar ve profesyonel oyuncuların yer aldığı Pro Series etkinlikleri de içerecek. Bu etkinliklerin hepsi, en çok para ödülüne sahip Halo Dünya Şampiyonuna gidiyor. Turnuvanın 2022'de yapılması bekleniyor.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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