Halo Infinite, birçok özellik olmadan çıkış yapacak
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Halo Infinite, birçok özellik olmadan çıkış yapacak

Halo Infinite, birçok özellik olmadan çıkış yapacak
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

2021 yılında piyasaya sürülecek olan 'Heroes of Reach' isimli Halo Infinite'in ilk sezonu birçok özellik ve mod olmadan piyasaya sürülecek.

343 Industries tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanacak birinci şahıs nişancı oyunu Halo Infinite, yıl içerisinde piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

343 Industries, yeni bir Geliştirme Güncellemesi videosunda Halo: Infinite'in Campaign Co-Op ve Forge modu olmadan çıkacağını duyurdu. Ayrıca PC versiyonu, bölünmüş ekran özelliğini de desteklemeyecek.Oyunun yaratıcı yönetmeni Joseph Staten bu konu hakkında şunları söyledi: "Lansman için kaliteli bir deneyime odaklandığımızdan, Campaign Co-Op ve Forge modlarını erteleme konusunda gerçekten zor bir karar aldık."

343 Industries, Sezon 2'de Campaign Co-Op'u ve Sezon 3'te Forge'u eklemeyi planlıyor.

HALO INFINITE GÜNCELLEME VİDEOSU

Halo Infinite'de yer alacak çok oyunculu mod, tek oyunculudan ayrı olarak kendine özgü bir hikaye sunacak. 343 Industries, Halo Infinite'ın E3 etkinliğinde açıklanan bazı ayrıntılarını detaylandırdı ve şu açıklamalarda bulundu: "Planlarımızın merkezinde, Çok Oyunculu karakterinizi daha geniş Halo evreninde köklendirmek ve onlara Halo hikayesinde aktif bir rol vermek yer alıyor. Sezonlarda ve önümüzdeki yıllarda bunu tam olarak nasıl yapacağız diye sorarsanız… Şey, henüz ayrıntıları paylaşmaya hazır değiliz" ifadeleri kullanıldı."

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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