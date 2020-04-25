Halkbank'ın destek paketi Kovid-19 sürecinde esnafın yüzünü güldürüyor Halkbank'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için sunduğu "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketleri, işletmecilerin yüzünü güldürüyor.

Halkbank'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için sunduğu "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketleri, işletmecilerin yüzünü güldürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin hedeflendiği Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda kamu bankalarınca hayata geçirilen kredi destek paketleri, küçük işletmelere üretimlerini sürdürme imkanı tanıyor.

Halkbank, işverenden çalışana, esnaftan emekliye birçok kesim için düzenlemeler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketlerini kullanıma sunmuştu.

Halkbank'tan "Esnaf Destek Paketi" kapsamında kredi kullanan organizasyon firması sahibi Erol Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kına gecesi organizasyonları yaptıklarını belirterek, salgın sebebiyle toplu organizasyonların iptal edilmesi sonucu işlerinin durma noktasına geldiğini söyledi.

Yıldırım, düğün organizasyonlarının salgından çok fazla etkilendiğini ifade ederek, "Düğünler için yılda ortalama 600 bin organizasyon yapılıyor. Bu organizasyonların yaklaşık 450 bini bir mekanda gerçekleşiyor. Bu organizasyonların yarısı da kına gecesidir. 3 ay ötelemeli organizasyonlarımız şu an mevcut fakat 3 ay sonra neler olacağını tam bilmediğimiz için önümüzü göremiyoruz." diye konuştu.

"Birçok iş ortağı arkadaşımız bu paketten faydalandı"

Kredi destek paketinden televizyondan haberdar olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sürecin nasıl ilerleyeceğini bilemediğim için kredi destek paketine başvurma kararı aldım. Şubeye giderek başvuruda bulundum ve gün içinde kredim onaylandı. Kredi destek paketini ihtiyacı olabileceğini düşündüğüm tüm arkadaşlarıma söyledim. Birçok iş ortağı arkadaşımız bu paketten faydalandı. Bu kredi paketleri, bizim personel ve kira giderlerimizi 2 ay karşılayacak boyutta. Bu noktada daha fazla destekler bekliyoruz. Sadece bankalar değil, herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Personelimizi korumamız gerekiyor. Çünkü onların tek geçimi bu iş ortamlarıdır. Mal sahipleri ve tedarikçilerin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Sadece devletten destek beklemek olmaz."

"Kredi faiz oranlarının düşük tutulması ciddi bir avantaj"

Halkbank'tan "Esnaf Destek Paketi" kapsamında kredi kullanan, oto kiralama firması sahibi Mehmet Civelek de işlerinin durma noktasına geldiğini ifade ederek, "Daha önce Halk Bankası ile çalıştığım için müşteri portföyünde bulunuyorum. Pakete başvurduktan sonra arkadaşlar ivedi bir şekilde ilgilendiler. Bu paketin bizlere faydası olacaktır. Çünkü esnaf olarak borçlu çalışıyoruz. Borçlarımızı ödememizde katkı sağlayacaktır." dedi.

Civelek, faiz oranlarının düşük tutulmasının esnafa ciddi bir avantaj sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA