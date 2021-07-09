Halkbank Bölge Koordinatörü Özünal emekli oldu
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Halkbank Bölge Koordinatörü Özünal emekli oldu

Halkbank Bölge Koordinatörü Özünal emekli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Halkbank Erzurum Bölge Koordinatörlüğü'nde Işıldak dönemi başladı.

Halkbank Erzurum Bölge Koordinatörlüğü'nde Işıldak dönemi başladı. Hanifi Özünal'ın emekli olması nedeniyle Bölge Koordinatörlüğü görevine Yener Işıldak atandı.

Bugün yapılan devir-teslim töreninde 2017 yılından bu yana sürdürdüğü Bölge Koordinatörlüğü görevini Yener Işıldak'a devreden Hanifi Özünal, "Her zaman adaleti sağlamak ana düsturumuz oldu. Garibin, gurabanın ve ezilenlerin yanında olduk. Halkbank'ın kurumsal kimliğine uygun olarak esnaf, sanatkar, sanayici ve müteşebbislere devletimizin imkanlarını kullanarak yardımcı olmaya çalıştık. Bu bir bayrak yarışıydı; gönül rahatlığı ve huzurlu bir şekilde sürdürdüğüm bu görevi yeni arkadaşıma devrettim. Gök kubbede hoş bir sada bırakabildiysek, ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Yener Işıldak Erzurum Narmanlı

Halkbank Erzurum Bölge Koordinatörlüğü görevine atanan ve aslen Erzurum Narmanlı olan Yener Işıldak ise, Halkbank çatısı altında uzun yıllar yöneticilik yaptığının altını çizerek, son olarak İstanbul 3. Bölge Topkapı Şube Müdürlüğü görevini yürüttüğünü belirtti. Erzurum'a Bölge Koordinatörü olarak atınmış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yener Işıldak, "1996 yılından beri kurum çatısı altındayım. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Meslek yaşamım Erzurum'da başlamıştı, daha sonraki görev yerlerim hep İstanbul'da oldu. 20 yıllık ayrılığın ardından yeniden Erzurum'dayım ve bundan dolayı çok mutluyum" dedi. - ERZURUM

Halkbank Bölge Koordinatörü Özünal emekli oldu
Halkbank Bölge Koordinatörü Özünal emekli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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