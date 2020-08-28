HALKALI'DA HIZLI TRAFİKTE SÜRÜCÜ EĞİTİMİ; TRAFİK AKSIYOR YOĞUNLUK OLUŞUYOR -2 havadan.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HALKALI'DA HIZLI TRAFİKTE SÜRÜCÜ EĞİTİMİ; TRAFİK AKSIYOR YOĞUNLUK OLUŞUYOR -2 havadan.

HALKALI'DA HIZLI TRAFİKTE SÜRÜCÜ EĞİTİMİ; TRAFİK AKSIYOR YOĞUNLUK OLUŞUYOR-Sürücü kursları nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Halkalı'daki vatandaşlar eğitim yerinin değişmesini istiyor-Sürücü kurslarının eğitimleri kaza riskini artıyor, trafiği aksatıyorElif YAVUZ-Buğra...

28.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:59

HALKALI'DA HIZLI TRAFİKTE SÜRÜCÜ EĞİTİMİ; TRAFİK AKSIYOR YOĞUNLUK OLUŞUYOR

-Sürücü kursları nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Halkalı'daki vatandaşlar eğitim yerinin değişmesini istiyor

-Sürücü kurslarının eğitimleri kaza riskini artıyor, trafiği aksatıyor

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)-Ehliyet almak isteyen aday sürücülerin eğitim ve sınavları akan trafikte yapılıyor. Halkalı'da eğitim verilen transit yoldan 80-90 kilometre hızla geçen aralarında TIR ve hafriyat kamyonlarının da bulunduğu araçların geçişleri sırasında, tehlikeli anlar yaşanıyor. Panikleyen acemi sürücüler nedeniyle trafikte büyük yoğunluk olduğunu ve tehlikeli anların yaşandığını söyleyen bazı çevre sakinleri, trafik eğitimi için başka alanlar bulunmasını istiyor.

Sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar teorik derslerin ardından sertifika sınıfına göre en az 6 ile 20 saat arasında direksiyon eğitimi almak zorunda. Mevzuata göre bu dersler şehir içi ya da şehirlerarası trafiğin olduğu yollarda yapılmak zorunda. Halkalı Atakent Mahallesi'nde çok sayıda sürücü kursu tarafından verilen eğitimler nedeniyle belirlenen güzergahlarda, özellikle hafta sonu yoğunluk yaşanıyor. Çok sayıda hafriyat kamyonu, dolmuş ve aracın geçtiği eğitim alanında zaman zaman trafik aksıyor, kazalar oluyor. Öte yandan sürücü kurslarına ait araçlar sebebiyle üç şeritli yol iki şeride düşüyor. Burada yaşayan çevre sakinleri ise kaza riskinin çok olduğunu ve özellikle hafta sonu trafik yoğunluğu yaşandığını belirterek, eğitimin daha sakin yerlerde yapılmasını istiyor. Trafik içinde verilen eğitimin ve kurslara ait araçların oluşturduğu yoğunluk ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.

ÇEVRE SAKİNLERİ EĞİTİM ALANININ DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR

Çevre sakinlerinden Coşkun Günaydın sürücü kurslarına ait araçların trafiği etkilediğini belirterek, 'Sınav ve eğitim günleri çok kalabalık oluyor. Kamyonlar da hızla geçtiği için sıkıntı yaşanıyor. Burası çok sayıda sitenin olduğu bir yer. Çocuklar genelde sitenin içinde ama aileleriyle çıktıkları zaman en ufak dikkatsizlikte kötü şeylere yol açabilir. Çok hızlı araç geçişi var. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri sınav da olduğu zaman burada çok sayıda sürücü kursu aracı oluyor" dedi. Akif Özdemir ise direksiyon eğitimlerinin başka bir alana taşınması istediğini dile getirdi. Özdemir, "Bu eğitimler başka yerde olsun burada çok yoğunluk oluyor. Burası çok işlek bir cadde haline geldi. Burada yapılmasını istemiyorum. Daha önce kızım kaza tehlikesi atlattı. Sürücü adayı birden kızımın önüne kırdı. Bu tarz şeyler yaşanabiliyor bazen" diye konuştu. Buradaki sürücü kurslarından daha önce eğitim alan Elif Çelik de 'Ben de ehliyetimi burada aldım ama çok riskli bir yer sürekli tırlar geçiyor. Sınav günleri çok kalabalık oluyor. Burada ders verilmesi sınav yapılması doğru değil" ifadelerini kullandı.

"TRAFİKTE TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

Bir sürücü kursunda usta eğitici olan Hümmet Alarslan, trafik içinde yapılan eğitim ve sınavlarda kazaların yaşandığını, sürücülerin şehir içinde hız limitine uymadıklarını belirtti. Alarslan, eğitim güzergahlarına EDS konulması gerektiğini ifade ederek, "Burası transit bir yol, çok hızlı gidiyorlar. Bizim isteğimiz en azından buraya bir EDS koymaları, 50 kilometre hızın aşılmaması. Burada sadece sınavda değil eğitimde de sıkıntı yaşıyoruz. Adaylar ani fren yapabiliyor ya da yoldan sapabiliyor. Arkadan gelen araçlar hızlı geldiği için adaylar kontrolü kaybedebiliyor. Bu da burada kazalara sebep oluyor. Hafriyat kamyonları buradan hızla geçiyor. 20-30 kilometre hızla giden bir aday, acemi olduğu için ani fren yapabiliyor. 80-90 kilometre giden bir aracın durma şansı olmuyor. Mutlaka bir kazaya sebep oluyorlar. Trafikte tehlike oluşturuyor. Burası çok yoğun trafiği olan ve transit geçişin olduğu bir bölge. Hız limitinin düşürülmesi lazım" dedi.

"ACEMİ SÜRÜCÜLER HIZLA GEÇEN ARAÇLAR NEDENİYLE PANİĞE KAPILIYOR"

Eğitim sırasında hızla geçen araçlar nedeniyle panik yaptığını ve sürüşünün etkilendiğini söyleyen sürücü adayı Mehmet Akif Çankaya da şunları söyledi: 'Burası EDS olmayan bir yol. Araçlar hızlı geçiyor. Trafiğin içinde eğitim almak sorun değil tecrübe ediniyoruz ama daha sakin bir yolda olmasını isterdim. Kasislerin daha fazla olduğu ve araçların daha yavaş gittiği bir yol olmalı. Bu yol eğitim açısından zor. Şartlar beni zorladı açıkçası. Hoca 'sola geç' diyor, geçerken araçlar hızlı geliyor panikletiyor bizi" diye konuştu.

HALKALI'DA HIZLI TRAFİKTE SÜRÜCÜ EĞİTİMİ; TRAFİK AKSIYOR YOĞUNLUK OLUŞUYOR -2 havadan.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Cinsellik
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Güncel
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu 3. Sayfa
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde Güncel
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu Ekonomi
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu Güncel
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek
Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı
Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı
F.Bahçe'ye beslediği sevgiyle bilinen Survivor Aycan, ALGSPOR'a transfer oluyor
F.Bahçe'ye beslediği sevgiyle bilinen Survivor Aycan, ALGSPOR'a transfer oluyor
Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü
Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Japonya Başbakanı Abe istifa edecek
Japonya Başbakanı Abe istifa edecek
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Seyir halinde ayağını dışarı sarkıtan sürücü görenleri hayret etti
Seyir halinde ayağını dışarı sarkıtan sürücü görenleri hayret etti
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Fırıncı ile borcunu istediği müşterisinin odunlu kavgasında 8 kişi yaralandı
Fırıncı ile borcunu istediği müşterisinin odunlu kavgasında 8 kişi yaralandı
Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi
Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var
CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var
Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Faik Öztrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Özdemir Okan Bayülgen
Spor Metin Oktay Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Gönül Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: HALKALI'DA HIZLI TRAFİKTE SÜRÜCÜ EĞİTİMİ; TRAFİK AKSIYOR YOĞUNLUK OLUŞUYOR -2 havadan. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 09:59:22. #1.15#
title