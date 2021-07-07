Halk TV'nin eski müdüründen Millet İttifakı'nda kriz yaratacak sözler: CHP'den Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için telefon aldım
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Halk TV'nin eski müdüründen Millet İttifakı'nda kriz yaratacak sözler: CHP'den Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için telefon aldım

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Halk TV'nin eski genel yayın yönetmeni Şaban Sevinç, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'nda krize neden olacak açıklamalarda bulundu. Sevinç, "2018 seçimlerinde bir CHP Genel Başkan Yardımcısı tarafından Meral Akşener'in mitinglerini yayınlamamam için arandım" dedi. Sevinç, kendisini arayan kişinin mitinglerin yayınlanmama nedeni olarak ise "CHP'nin oyları İYİ Parti'ye kayıyor" dediğini söyledi.

2012 yılından 2019 yılına kadar Halk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Şaban Sevinç, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, 24 Haziran 2018 Seçimleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"MUHARREM İNCE'YE MOBİNG UYGULANDI"

İsmini vermediği bir CHP genel başkan yardımcısının "Muharrem İnce'yi niye bu kadar gösteriyorsun, başımıza bela mı edeceksin?" dediğini belirten Sevinç, CHP yönetiminden gelen telefonları şöyle anlattı:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Halk TV'nin genel müdürüydüm. CHP yönetimi tarafından Muharrem İnce'ye mobbing uygulandı. Daha seçim kampanyası sürerken 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi Muharrem İnce il il geziyor. Biz de yayınlıyoruz.

Halk TV'nin eski müdüründen Millet İttifakı'nda kriz yaratacak sözler: CHP'den Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için telefon aldım
Halk TV Eski Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç

"MERAL AKŞENER'İN MİTİNGLERİNİ DE İSTEMEDİLER"

Genel merkezden bana telefon açıldı ve 'neden bu kadar yayınlıyorsun' dendi. Adam daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor. Bana CHP Genel Başkan yardımcısı 'Başımıza bela mı edeceksin neden bu kadar gösteriyorsun' dedi. 'Bizim oylarımız İYİ Parti'ye kayıyor' denilerek 'Meral Akşener'in mitinglerinin de yayınlanmaması istendi.

Halk TV'nin eski müdüründen Millet İttifakı'nda kriz yaratacak sözler: CHP'den Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için telefon aldım
Halk TV'nin eski müdüründen Millet İttifakı'nda kriz yaratacak sözler: CHP'den Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için telefon aldım
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü

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