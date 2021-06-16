Halk Sağlığını Korumak Amacıyla Denetimler Artırıldı
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Halk Sağlığını Korumak Amacıyla Denetimler Artırıldı

Halk Sağlığını Korumak Amacıyla Denetimler Artırıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Siverek Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde bulunan pastane işletmeleri ve imalathaneler denetlendi.

Siverek Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde bulunan pastane işletmeleri ve imalathaneler denetlendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile diğer kurumlarında katılımıyla halk sağlığının korunması amacıyla ilçe genelinde yürütülen denetimler sıklaştırdı.

Denetimlerde gıda mühendisi tarafından alınacak tedbirlerle ilgili bilgi verilirken, İş yerleri ve imalathanelerde hijyen ve gıdaların saklanma koşulları ile son kullanım tarihleri denetlenerek uyarılarda bulunuldu.

Halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini belirten Zabıta Müdürü Abdurrahman Gümüştaş, ekiplerin denetimleri aksatmadan yürüttüğünü söyledi.

Denetimlerin temel amacının halk sağlığını korumak amacıyla yapıldığını ifade eden Gümüştaş, "Ekiplerimiz denetimlerde özellikle esnaflarımızı tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor. Salgın süreci devam ederken rehavete kapılmadan her zaman olduğu gibi hijyen kuralları olmak üzere alınan tedbirleri uymalarıdır, zabıta ekiplerimiz olmak üzere tüm kurumlarında katılımıyla halkımızın sağlını korumak ve kollamak amacıyla işyerlerinde hijyen ve tüketim malzemelerinin son kullanım tarihlerinin denetlenerek esnaflarımızın dikkatli olmaları konusunda uyarıları da bulunuluyor" dedi.

Kaynak: Habermetre

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