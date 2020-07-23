Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Aşkları tam gaz süren oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Halk plajında görüntülenen ikili, Türkbükü'ndeki bin TL'lik şezlonglar yerine günlüğü 30 TL olan şezlongda keyif çattı.

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, önceki gün sevgilisi Umut Duygu ile Marmaris'teki halk plajında görüntülendi. Günlüğü 2 bin 500 TL'ye villa kiralayan çift, Selimiye'deki bir halk plajında denize girdi.

ŞEZLONGA GÜNLÜK 30 TL ÖDÜYORLAR

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; son projesinden 500 bin TL aldığı konuşulan oyuncu, Türkbükü'ndeki bin TL'lik şezlonglar yerine günlüğü 30 TL olan şezlongda keyif çattı.

"HALKIN STARI BURÇİN"

Terzioğlu'nun bu halleri, "Halkın starı Burçin" yorumlarına neden oldu. Ünlü oyuncu, sevgilisi ve arkadaşlarıyla bol bol deniz keyfi yaptı. 40 yaşındaki güzel, taşlık olan denizden çıkarken bir ara zorlandı.

İkili halk plajında böyle görüntülendi;