Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
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Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı

Aşkları tam gaz süren oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Halk plajında görüntülenen ikili, Türkbükü'ndeki bin TL'lik şezlonglar yerine günlüğü 30 TL olan şezlongda keyif çattı.

23.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:08

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, önceki gün sevgilisi Umut Duygu ile Marmaris'teki halk plajında görüntülendi. Günlüğü 2 bin 500 TL'ye villa kiralayan çift, Selimiye'deki bir halk plajında denize girdi.

ŞEZLONGA GÜNLÜK 30 TL ÖDÜYORLAR

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; son projesinden 500 bin TL aldığı konuşulan oyuncu, Türkbükü'ndeki bin TL'lik şezlonglar yerine günlüğü 30 TL olan şezlongda keyif çattı.

"HALKIN STARI BURÇİN"

Terzioğlu'nun bu halleri, "Halkın starı Burçin" yorumlarına neden oldu. Ünlü oyuncu, sevgilisi ve arkadaşlarıyla bol bol deniz keyfi yaptı. 40 yaşındaki güzel, taşlık olan denizden çıkarken bir ara zorlandı.

İkili halk plajında böyle görüntülendi;

Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Haber Yorumları (4)
HARBİCİ: En akıllısını yapmış. Bizim insanımız asgari ücretten şikayetçi olur fakat en lüks tatilden de vaz geçmez. 10 gün tatil için, 24 ay kredi kartı taksiti öder :)
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SADECE İNSAN: bence iyi yapmış. .
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ADAM: Nedir bu savurganlık merakınız şezlong un değeri ne ki en doğrusunu yapmış hatta 5 tlyi geçmemeliydi ki askeri ücretlide faydalansın tabi kazanç çok olunca vergiden de yırttımı 5 milyonluk şezlong istersiniz demi
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