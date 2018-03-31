Halk Oyunları Müsabakaları

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Halk Oyunları Grup Müsabakaları, Adıyaman'da başladı.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Spor Salonu'ndaki organizasyona, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş olmak üzere 8 ilden yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanvekili Remzi Kaya, müsabakalar öncesi yaptığı konuşmada, sahnede olan gençlerin sadece oyun oynamadığını ve aynı zaman kültür elçiliği yaptığını söyledi.

Kültürün geçmişten geleceğe, çocuklar tarafından taşındığını ifade eden Kaya, "Türkiye'nin çeşitli illerinden gelmiş ekipler tarafından burada çok güzel oyunlar seyredilecek, iki gün dolu dolu geçecek. Ekiplerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise halk oyunları sporcularının birer kültür elçisi olduğunu dile getirdi. Kültüre sahip çıkılması gerektiğini belirten Keleş, "Kültürümüzü de yaşatacak olanlar çocuklarımız ve gençlerimizdir. İlimizde düzenlenen bu yarışmaya katılan tüm takımlara ve yarışmacılara başarılar diliyorum." dedi.