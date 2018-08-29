Halk Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
İsa Gümüş'ün kullandığı 55 VJ 275 plakalı halk otobüsü, Atatürk Bulvarı Kılıçdede Kavşağı'nda Hasan Karabaş idaresindeki 55 FN 099 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile halk otobüsünde bulunan Mehtap Çakmak, 8 aylık bebeği Ceren Çakmak ve Selin Soytürk yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.