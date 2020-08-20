Halk istemedi, yürüyen merdivenden vazgeçildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Halk istemedi, yürüyen merdivenden vazgeçildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Karataş Mahallesi 308 Sokak'a yapmayı planladığı yürüyen merdiven için halk toplantısı düzenledi.

Halk istemedi, yürüyen merdivenden vazgeçildi
20.08.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Karataş Mahallesi 308 Sokak'a yapmayı planladığı yürüyen merdiven için halk toplantısı düzenledi. Sokak sakinlerini dinleyen Büyükşehir yöneticileri, toplantıdan sonra projeden vazgeçildiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Karataş Mahallesi'nin merdivenli sokaklarından ve tarihi asansörün üst tarafındaki 308. Sokak'a 3 yıl önce yürüyen merdiven yapmayı planladı. İhalesi de yapılan projeye sokak sakinleri değişik gerekçelerle tepki gösterince Ceneviz Salonu'nda halk toplantısı düzenlendi. Sokak sakinlerinin katıldığı toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkilileri proje hakkında bilgi verdi. Ardından vatandaşların soruları, görüşleri ve önerileri alındı.

Toplantının son bölümünde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, sokağı kullanan ve daha üst bölgelerden asansöre inip çıkanlardan yürüyen merdiven için yoğun talep geldiğini, ancak sokak sakinlerinin çoğunluğunun projeyi istemediğinin anlaşıldığını söyledi. Merdivenli sokakta özellikle yaşlıların, hastaların ve çocuklu vatandaşların konforunu artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Atak, "Eğer bir tepki varsa, istenmiyorsa bunu da değerlendirmek bizim görevimiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in demokrasiye ve katılımcılığa verdiği önemi herkes biliyor. Büyükşehir yönetimi, halka rağmen bir şey yapmaz" dedi.

İptal edildi

Toplantının ardından konu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e rapor halinde sunuldu. Ardından Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak açıklama yaparak, projeden vazgeçildiğini duyurdu. Atak, "Kentte bisiklet ve yaya ulaşımının konforunu artırmak, bizim temel stratejilerimizden biri. Bu doğrultuda, Konak ilçesinin merdivenli ve yokuş sokaklarında yaşayan yurttaşlarımızdan çok sayıda yürüyen merdiven talebi var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hazır projeyi, ihtiyaç duyulan ve talep edilen sokaklardan birine uygulamamızı istedi. Bu şekilde revize ederek projeyi başka bir yerde uygulayacağız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Ekonomi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Magazin
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti 3. Sayfa
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı 3. Sayfa
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti 3. Sayfa
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Trabzonspor'dan Novak ve Sosa ile anlaşan Fenerbahçe, Nwakaeme'nin menajeriyle de görüştü
Trabzonspor'dan Novak ve Sosa ile anlaşan Fenerbahçe, Nwakaeme'nin menajeriyle de görüştü
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Yeşim Salkım Engin Altan Düzyatan
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Robert Prosinecki Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Antalya Yunanistan Musa Orhan
Şu an buradasınız: Halk istemedi, yürüyen merdivenden vazgeçildi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 16:18:35. #1.15#
title