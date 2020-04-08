Halk eğitimden, sağlık çalışanlarına koruyucu tulum
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Koronavirüs, Altıeylül, Balıkesir

Halk eğitimden, sağlık çalışanlarına koruyucu tulum

Halk eğitimden, sağlık çalışanlarına koruyucu tulum Halk eğitimden, sağlık çalışanlarına koruyucu tulum Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeni tip koronavirüs olan Covid-19 bulaşıcı hastalığı ile ilgili sağlık çalışanlarına yönelik desteğini artarak devam ettiriyor.

08.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:52
Halk eğitimden, sağlık çalışanlarına koruyucu tulum

Halk eğitimden, sağlık çalışanlarına koruyucu tulum

Halk eğitimden, sağlık çalışanlarına koruyucu tulum

BALIKESİR - Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeni tip koronavirüs olan Covid-19 bulaşıcı hastalığı ile ilgili sağlık çalışanlarına yönelik desteğini artarak devam ettiriyor. Covid-19'la mücadele kapsamında gece gündüz cansiperane çalışan sağlık çalışanlarına dezenfektan ve koruyucu siper üreten İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu kez de sağlık kuruluşlarından gelen talep üzerine koruyucu tulum üretimine başladı.

Balıkesir Altıeylül Halk Eğitim Merkezi'nde kurulan atölyede gönüllü olarak bir araya gelen idareci, öğretmen ve kursiyerler Balıkesir Şehir Hastanesi'nden temin edilen cerrahi ameliyatlarda kullanılan kumaşı koruyucu tuluma dönüştürüyor. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız Altıeylül Halk Eğitim Merkezi'ndeki koruyucu tulum üretimi ile Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan koruyucu siper atölyelerini ziyaret ederek, gönüllü çalışan idareci ve öğretmenlere teşekkür etti. Korona virüs salgınının Türkiye'de ilk görülmesiyle birlikte kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "Korona virüs salgınının ortaya çıktığı ilk günden itibaren Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bütün öğretmenlerimizle, idarecilerimizle sağlık çalışanlarımıza ve devlet güçlerimize katkı sunmak amacıyla sahadayız" diye konuştu.

"15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretildi"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilk olarak dezenfektan üretimiyle işe başladığını kaydeden Yakup Yıldız, "İlk hafta Bandırma Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde dezenfektan üretimiyle bu çalışmalara başladık. İlimizin ve çevre illerin dezenfektan ihtiyacının büyük bir kısmını Bandırma Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde karşılamış olduk. İlimizdeki okullarımız, çevre illerdeki okullar, Büyükşehir Belediyemiz, Sağlık İl Müdürlüğümüz ve Garnizon Komutanlığımızın dezenfektan ihtiyacının büyük bir kısmı bu okulumuzdan karşılanmış oldu. 15 gün içerisinde 100 tonun üzerinde dezenfektan üretimi gerçekleştiren Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin değerli idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"1000'in üzerinde maske sağlık çalışanlarına teslim edildi"

İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu siper üretimi konusunda da çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Yakup Yıldız, "İlerleyen günlerde Sağlık İl Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda maske üretimine başladık. Hem Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölyemizde, hem Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezimiz başta olmak üzere Ayvalık, Burhaniye, Bandırma Bilim ve Sanat Merkezlerimizde ve okullarımızın atölyelerinde üretilen 1000'in üzerinde üretilen maskeleri Sağlık İl Müdürlüğüne teslim ettik" dedi.

"Sağlık çalışanlarının tulum ihtiyacını karşılıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız dezenfektan ve koruyucu siper üretiminin ardından koruyucu tulum üretiminin başladığını belirterek, "Son olarak Sağlık İl Müdürlüğümüzün bizden koruyucu tulum üretimi talepleri vardı. Onun da gerçekleştirilmesi noktasında Altıeylül Halk Eğitim Merkezimiz ile Sağlık İl Müdürlüğümüz arasında gerçekleştirilen anlaşma sayesinde bugün bunların üretiminin gerçekleştirildiği ortamdayız. Ben büyük fedakarlıklar göstererek bugün burada olan değerli öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte hastanelerimizin, sağlık çalışanlarımızın diğer ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir diğer teşekkürü de bu maskelerin üretiminde ihtiyacımız olan kimi malzemelerin temini noktasında bizlere katkılarını esirgemeyen Balıkesir Organize Sanayi Bölgemizin değerli idarecilerine teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Süreyya Eray: "Malzeme onlardan emek bizden"

Tulum üretiminin gerçekleştirildiği Altıeylül Halk Eğitim Merkezi'nin müdürü Süreyya Eray yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Tüm dünyanın ve ülkemizin Covid-19 bulaşıcı hastalığıyla uğraşmaya başladığı günden bu yana biz usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimiz, öğretmen arkadaşlarımızla birlikte ne yapabiliriz, bugüne kadar ekmeğini yediğimiz devlete bugün borcumuzu ödeme zamanı diyerek hep birlikte el ele verdik. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanemizin Başhekimi Ozan Bey'in talepleri üzerine, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, İl Milli Eğitim Müdürümüzün desteğiyle birlikte kumaşlarını oradan temin ettik. Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün de tüm temizlik malzemelerini karşılamasıyla birlikte bize düşen yalnızca el emeğimizi, göz nurumuzu ortaya koymaktı. Büyük bir mutluluk içindeyiz bütün arkadaşlarımızla birlikte. Şimdilik 15-20 kişilik grup halinde çalışıyoruz. Ama bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artacak. Devlet Hastanemizden de gelen talepler oldu. Tamamen gönüllülük esasıyla malzeme onlardan, emek bizden. Biz bu işi sonuna kadar bu büyük savaşta ön cephede yer alan sağlık çalışanlarımızın biz de arkasında bir nebze onlara destek olmak için elimizden ne gelirse gece-gündüz ekibimizle birlikte yapmaya devam edeceğiz."

Bircan Akdeniz: "İşe yaramak ve bir şey başarmak bizi mutlu ediyor"

Koruyucu tulum üretiminde gönüllü çalışan Halk Eğitim Merkezi Giyim Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Bircan Akdeniz de yaptıkları çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akdeniz, "Heyecandan sabaha kadar uyuyamıyoruz, buraya gelip üretime bir an önce başlayabilelim diye. Çok heyecanlıyız. Yani desteğimiz olabilsin, sağlık çalışanlarımızın yanında, devletimizin yanında olduğumuzu belirtmek için yapabildiğimiz bir şey bu. Bu işi yaptığım için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Başarma duygusunu da burada başardığımız için bizi esas mutlu eden de bu herhalde. İşe yaramak ve bir şey başarmak bizi heyecanlandıran birazda bu" diye konuştu.

Ramazan Durmuş: "Günlük 50 koruyucu siper üretimimiz var"

Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kurduğu atölyede gönüllü olarak çalışan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ramazan Durmuş ise koruyucu maske üretimi konusunda yaptığı açıklamada, "Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde "Tasarımdan Üretime" projesi kapsamında oluşturduğumuz atölyede siper üretimine başladık. Sağlık çalışanlarının talebi üzerine bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Burada 15 tane yazıcımız var ve her yazıcıda 5 saat süren siper üretimi için dönüşümlü olarak İlçe Milli Eğitimde görevli arkadaşlarımızla 5 saatte bir gelip siperleri alıyoruz. Günlük 50 siperlik üretim kapasitemiz var. ve burada yine arkadaşlarımızla birlikte montajını yapıp hastanelerimize teslimatı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Halk eğitimden, sağlık çalışanlarına koruyucu tulum

Kaynak: İHA

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Halk eğitimden, sağlık çalışanlarına koruyucu tulum
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