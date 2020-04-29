Halk eğitim merkezinin gönüllü usta öğreticileri cerrahi maske üretiyor
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Halk eğitim merkezinin gönüllü usta öğreticileri cerrahi maske üretiyor

Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Halk eğitim merkezinin gönüllü usta öğreticileri cerrahi maske üretiyor
29.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:14

Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla ramazan süresince kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri sabah 09.00-12.30, öğlen 13.00-17.00 şeklinde değiştirildi.

Kahta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların yoğunlaştığı Turgut Özal Mahallesi 7009. Sokak ve Girne Mahallesi 6021. Sokak ile 6077 ve 6078. sokaklar arasında kalan bölgede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Karar üzerine giriş çıkışa kapatılan mahalle ve sokaklarda güvenlik güçlerince önlem alındı.

Adıyaman'da bir grup gönüllü usta öğretici, üç katlı cerrahi maske üretimine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, AA muhabirine, ekibin günde tek kullanımlık bin maske ürettiğini belirterek, "Ürettiğimiz maskeleri, kentte ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara veriyoruz." diye konuştu.

Halk eğitim merkezinin gönüllü usta öğreticileri cerrahi maske üretiyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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