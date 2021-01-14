Halk Eğitim Merkezi kursuna katılarak zeybek oynamaya başladılar
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Halk Eğitim Merkezi kursuna katılarak zeybek oynamaya başladılar

14.01.2021 20:18 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:21
Halk Eğitim Merkezi kursuna katılarak zeybek oynamaya başladılar

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, pandemi dönemiyle birlikte kapanan Halk Eğitim Merkezi kursları, yeniden başladı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, pandemi dönemiyle birlikte kapanan Halk Eğitim Merkezi kursları, yeniden başladı. Uzun süre evde kalmaktan sıkılan vatandaşlar, kurslara ilgi gösterdi. Halk oyunları kursuna katılan 40 kişi, zeybek oynamaya başladı.

Haftanın 5 günü akşam saatlerinde iki gurup halinde düzenlenen Halk Eğitim Merkezi'ndeki halk oyunları kursunun eğitmenliğini Hüseyin Kirli ve Metin Çavdar yapıyor. Kurs öğretmeni Hüseyin Kirli, yeniden başlayan kursların yoğun ilgi gördüğünü söyledi. 220 saat sürecek halk oyunları kursuna katılan 40 kişi, zeybek oynamaya başladı.

'BU ZOR DÖNEMDE HEM ÖĞRENEREK HEM DE OYNAYARAK VAKİT GEÇİRECEĞİZ'Kursa katıldığı için mutlu olduğunu belirten Seyfettin Oluşan, "Boş vakitlerimizde birtakım şeyler yapmak istiyoruz. Fakat pandemi döneminde maalesef imkanlarımız kısıtlı. Burhaniye Halk Eğitim Merkezi'ne bu kısıtlı durumlarda bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz. Biz burada, Balıkesir bölgesi zeybek oyunu öğrenmeye çalışıyoruz. İnşallah, öğreneceğiz, oynayacağız. Bu zor dönemde hem öğrenerek hem de oynayarak vakti geçireceğiz" dedi.Kursa katılan Ülkü Türköz ise "Pandemi döneminde evde canımız çok sıkılıyordu. Bu kursu açan Halk Eğitim Merkezimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyon. Umarız bu zor süreci güzel geçiririz" diye konuştu.

Kurs eğitmeni Hüseyin Kirli de "Daha önce bu kurslarımız açılmıştı. Ama bakanlıktan gelen bir yazı ile bütün kurslarımızı kapatmak zorunda kalmıştık. Şimdi ise bakanlıktan gelen yazı ile kurslarımız tekrar başladı. Artık insanlar evde sıkıldığı için kurslarımıza yoğun ilgi oldu" dedi.


Halk Eğitim Merkezi kursuna katılarak zeybek oynamaya başladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

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