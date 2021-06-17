Halime Çavuş kimdir? Halime Çavuş kaç yaşındaydı, nereli?

Halime Çavuş, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. 1919-1923 yılları arasında Kurtuluş Savaşı'na katılmak isteyen ve erkek kılığında milis güçlere katılan kadın olarak tanınan Halime Çavuş'un hayatı merak ediliyor. Peki, Halime Çavuş kimdir? Halime Çavuş kaç yaşındaydı, nereli? Detaylar haberimizde!

Halime Çavuş, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. 1919-1923 yılları arasında Kurtuluş Savaşı'na katılmak isteyen ve erkek kılığında milis güçlere katılan kadın olarak tanınan Halime Çavuş'un hayatı merak ediliyor. Peki, Halime Çavuş kimdir? Halime Çavuş kaç yaşındaydı, nereli? Detaylar haberimizde!

HALİME ÇAVUŞ KİMDİR?

Halime Çavuş, 1898 yılında Duruçay, Kastamonu'nda doğan Soyadı Kanunu'ndan sonra Halime Kocabıyık, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında milis güçlerin arasına erkek kılığında katılan bir Türk kadınıdır.

1898 yılında Kastamonu'ya bağlı Duruçay köyünde doğdu. Babası ve annesi istememesine rağmen Türk Kurtuluş Savaşı'na (1919-1923) katılmak istedi. Saçlarını kazıttı, sakal tıraşı oldu ve erkek kılığında milis güçlere katıldı. Arkadaşları arasında uzun süre Halim olarak tanındı. Ordunun lojistiğinde görev aldı. İnebolu Limanı'ndan Ankara ve Sakarya'ya öküz arabaları üzerinde silah ve mühimmat taşıdı. Bir gün İnebolu'dan cepheye mühimmat taşırken kar yağışlı ve soğuk havada montunu cephanenin üzerine örttü. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyete denk geldi ancak onu tanıyamadı. Mustafa Kemal Paşa, cepheye taşıdığı mermileri kendi hayatından daha çok önemseyen bu askeri görünce çok etkilendi ve ona "Neden üzerindeki montu mermilerin üstüne örttün, üşümüyor musun?" sorusunu yöneltti. Halime, "Benim üşümem hiç önemli değil. Bu cephane yüzlerce, belki de binlerce askerimizi koruyacak." dedi. Kimi kaynaklara göreyse "Bey, yüz bin kişi kurtulacak. Ben öleceğim de ne olacak?" sözlerini sarf etti. Mustafa Kemal Paşa, kafa kâğıdını -yani kimliğini- istediği Halime'nin kadın olduğunu görünce kendisine "Sen kız mısın?" diye sordu ve "Evet." cevabını aldı. Paşa, yaverine Halime Çavuş'la ilgili tüm bilgileri not aldırarak Ankara'ya döndü.

9 Haziran 1921'de Yunan savaş gemileri Georgios Averof ve Kilkis, İnebolu'yu bombaladığı sırada ayağına gelen şarapnel parçası nedeniyle ayağından ağır yaralanarak ordudan ayrıldı. Savaşın sonunda Mustafa Kemal Paşa ve eşi Latife ile görüşmesi için Ankara'ya davet edildi. Çankaya Köşkü'nde on beş gün ağırlandı. Bu sırada çavuş rütbesine yükseltildi ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Paşa'nın "Seni yollamıyorum, bizim kızımız ol." sözlerine, "Annem ve babam beni bekler." yanıtını verdi. Paşa tarafından çeşitli hediyelerle birlikte evine yollandı ve kendisine aylık bağlandı.

1934'te Soyadı Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra Kocabıyık soyadını aldı. Kardeşi Hasan'ın oğlu Sadık'ı evlat edindi. Kastamonu'nun Duruçay köyünde 20 Şubat 1976 günü yaşamını yitirdi.

HALİME ÇAVUŞ KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİ?

Halime Çavuş, 1898 doğumlu olup 1976 yılında 78 yaşında vefat etmiştir. Halime Çavuş Kastamonuludur.