Haliliye Belediyesi'nin yüzme havuzu çalışmaları

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yapımı devam eden yüzme havuzlarında incelemelerde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yapımı devam eden yüzme havuzlarında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Engelliler Merkezi ile yüzme havuzlarında incelemelerde bulunan Canpolat, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Tesislerinde devam eden voleybol kursundaki gençlerle de bir süre sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canpolat, engelli havuzu ile birlikte 5 kapalı yüzme havuzunun önümüzdeki aylarda faaliyete geçeceğini belirtti.

Canpolat açıklamasında şunlara yer verdi:

"Haliliye Belediyesi Engelliler Merkezimizde bulunan havuzumuzdaki eksiklikleri en kısa sürede bitirerek Temmuz ayı itibari ile birlikte, inşallah vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. İlçemizin her noktasında birçok çalışmamız mevcut. Bununla birlikte sportif faaliyetlerde de vatandaşlarımızın havuz ihtiyacını da karşılamak üzere engelliler havuzumuz da dahil 5 kapalı yüzme havuzumuzla vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Bizlere destek olan vatandaşlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü