Haliliye Belediyesi'nin yüzme havuzu çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haliliye Belediyesi'nin yüzme havuzu çalışmaları

Haliliye Belediyesi'nin yüzme havuzu çalışmaları
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yapımı devam eden yüzme havuzlarında incelemelerde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yapımı devam eden yüzme havuzlarında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Engelliler Merkezi ile yüzme havuzlarında incelemelerde bulunan Canpolat, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Tesislerinde devam eden voleybol kursundaki gençlerle de bir süre sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canpolat, engelli havuzu ile birlikte 5 kapalı yüzme havuzunun önümüzdeki aylarda faaliyete geçeceğini belirtti.

Canpolat açıklamasında şunlara yer verdi:

"Haliliye Belediyesi Engelliler Merkezimizde bulunan havuzumuzdaki eksiklikleri en kısa sürede bitirerek Temmuz ayı itibari ile birlikte, inşallah vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. İlçemizin her noktasında birçok çalışmamız mevcut. Bununla birlikte sportif faaliyetlerde de vatandaşlarımızın havuz ihtiyacını da karşılamak üzere engelliler havuzumuz da dahil 5 kapalı yüzme havuzumuzla vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Bizlere destek olan vatandaşlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Halit Ergenç İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Haliliye Belediyesi'nin yüzme havuzu çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:42:02. #1.16#

title