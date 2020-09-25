Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan Halil Sezai'nin avukatları dosyaya yeni görüntüler sundu. Görüntülerde şiddet gören Meriç'in Sezai'nin bahçesine baltayla geldiği görülüyor.

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai, geçtiğimiz hafta çıkarıldığı mahkemece "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. Sezai'nin avukatları Ahmet Gürel ve Mustafa Can Güler, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etmiş ve müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini talep istemişti. Avukatlar son olarak Hüseyin Meriç'in baltayla Sezai'nin evinin bahçesine geldiği görüntüleri dava dilekçesinde sundu.

"MAĞDUR TARAF YARGIYI YANILTMA ÇABASINDA"

Halil Sezai'nin itiraz dilekçesinin detayları ortaya çıktı. Tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunun belirtildiği dilekçede, "Müvekkil ile müşteki arasında yaşanan olaya ilişkin kamera kayıtlarının tamamı müşteki tarafça dosyaya sunulmuş olup, sunulan görüntülerde atlamalar, kesilmeler ve ses kısması mevcuttur" denildi. Mağdur tarafın yargıyı yanıltma çabası içinde olduğu öne sürüldü.

ELİNDE BALTAYLA BAHÇEDE BEKLEMİŞ

Öte yandan yeni görüntüler ortaya çıktı. Olaydan sonra 15 Eylül gecesine ait görüntülerde, Hüseyin Meriç'in elinde baltayla bahçede beklediği, bu sırada yanına iki kişinin geldiği, birlikte beklemeye devam ettikleri, ardından diğer şahısların yaşlı adamın yanından ayrıldıkları ve Meriç'in bir süre daha tek başına beklemeye devam ettiği yer alıyor.