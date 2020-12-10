Halil İbrahim Dağ kimdir? Halil İbrahim Dağ hayatı ve biyografisi! Halil İbrahim Dağ kaç yaşında, nereli?
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Halil İbrahim Dağ kimdir? Halil İbrahim Dağ hayatı ve biyografisi! Halil İbrahim Dağ kaç yaşında, nereli?

10.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:01
Halil İbrahim Dağ kimdir? Halil İbrahim Dağ hayatı ve biyografisi! Halil İbrahim Dağ kaç yaşında, nereli?

Milli Görüş camiasının tanınan isimlerinden olan ve Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından Dağsan'ın kurucusu Halil İbrahim Dağ koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Peki Halil İbrahim Dağ kimdir? Halil İbrahim Dağ hayatı ve biyografisi! Halil İbrahim Dağ kaç yaşında, nereli?

Halil İbrahim Dağ, 1935 yılında Konya'da dünyaya geldi. İlkokul hayatı Çumra'nın Karkın kasabasında geçti. . Askerden geldikten sonra Karkın Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi.

HALİL İBRAHİM DAĞ KİMDİR?

1969 yılında Konya'ya geldi. 1989 yılında Karatay Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi. 15 yıl Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı.

Halil İbrahim Dağ kimdir? Halil İbrahim Dağ hayatı ve biyografisi! Halil İbrahim Dağ kaç yaşında, nereli?

Halil İbrahim Dağ aynı zamanda Dağsan Amca ve Karkın amca olarak anılan Dağ, Milli Görüş camiasında Necmettin Erbakan'ın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşlarındandı.

Halil İbrahim Dağ, koronavirüs nedeniyle 10 Aralık 2020'de hayatını kaybetti.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 13:08:42. #1.15#
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